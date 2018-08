Billboard listar de 600 största hitsen under 60 år

Etta på listan är Chubby Checkers klassiker "The twist" som är den enda låten som har lyckats knipa förstaplatsen under två olika cykler. Först 1960 och sedan 1962.

Efter det följer en mer nutida hitlåt. Santana och Rob Thomas låt "Smooth" låg under 1999 etta på listan i tio veckor och inom topp tio i hela trettio.

Ace of Base placerar sig högst upp av de svenska artisterna med låten "The sign" på plats 65. En annan av deras hitlåtar, "All that she wants", är på plats 415.

Även Roxette har en låt på den långa listan. "It must have been love" placerar sig på plats 208.