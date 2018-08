Här är de bästa bokserierna

10-tal

Jo Walton - Thessaly-trilogin

The just city (2015), The philosopher kings (2015) och Necessity (2016).

N.K. Jemisin - Broken earth-serien

The fifth season (2015), The obelisk gate (2016) och The stone sky (2017).

Suzanne Divinsky - Visdomskoden-trilogin

Den felande länken (2015), Vår dolda historia (2016) och Den falska profetian (2018).

Christina Olseni & Micke Hansen - Mord i Falsterbo-serien

Badhytten (2015), Fågelskådaren (2016), Ryttaren (2017) och Strandhotellet (2018).

Holly Black & Cassandra Clare - Magesterium

Järnprovet (2014), Kopparhandsken (2015), Bronsnyckeln (2016), The silver mask (2017) och The enemy of death (2018).

Magesterium. Både rolig och spännande.

Måns Kallentoft & Markus Lutteman - Herkulesserien

Zack (2014), Leon (2015), Bambi (2016), Heroine (2017) och Falco (2018).

Åsa Larsson & Ingela Korsell (Ill. av Henrik Jonsson) - Pax

Nio böcker. Första boken Nidstången (2014). Sista boken Maran (2017).

PAX-serien, skriven för yngre ungdomar gissar jag men passar alla. Gärna som ljudbok med Morgan Alling som lägger grädde på moset!

Siri Pettersen - Korpringarna-trilogin

Odinsbarn (2013), Röta (2014) och Kraften (2015).

Karin Wahlberg - Lasarett

Än finns det hopp (2013), Livet går vidare (2015) och Lätta ditt hjärta (2018).

Neal Stephenson - The baroque cycle-trilogin

Quicksilver (2013), The confusion (2004), The system of the world (2004).

Göran Redin - Lövberga-serien

Ett fjärran krig (2013), En skärva av hopp (2014), Ett bräckligt liv (2016) och En vilsen själ (2017).

Anna Laestadius Larsson - Trilogin om Charlotta, Sophie och Johanna

Barnbruden (2013), Pottungen (2014) och Rävhonan (2015).

Jonas Gardell - Torka aldrig tårar utan handskar

Kärleken (2012), Sjukdomen (2013) och Döden (2013).

Christian Unge - Afrikatrilogin

Turkanarapporten (2012), Kongospår (2014) och Saharasyndromet (2016).

Kathryn Littlewood - Familjen Bliss-serien

Familjen Bliss magiska bageri (2012), Familjen Bliss och den förtrollade kokboken (2013) och Familjen Bliss och den mystiska bagerifabriken (2014).

Emma Hamberg - Böckerna om Rosengädda

Rosengädda nästa (2012), Larma, släcka, rädda i Rosengädda (2013), Vårjakt i Rosengädda (2015) och Hjärtslag i Rosengädda (2017).

Rosengädda. Feelgood med mycket värme och humor.

Elena Ferrante - Neapelkvartetten

Min fantastiska väninna (2011), Hennes nya namn (2012), Den som stannar, den som går (2013) och Det förlorade barnet (2014).

Elena Ferrantes fyra böcker om Lila och Elenas vänskapsrelation och liv i Neapels, Italien. Helt underbar.

Jan Guillou - Det stora århundradet

Åtta böcker. Första boken Brobyggarna (2011). Sista boken De som dödar drömmar sover aldrig (2018).

Peter May - Isle of Lewis-trilogin

Svarthuset (2011), Lewismannen (2012) och Lewispjäserna (2013).

Isle of Lewis-trilogin av Peter May. Välskrivna deckare med fina beskrivningar av människor, deras livsvillkor och miljö i Yttre Hebriderna.

Ransom Riggs - Miss Peregrins barn-serien

Miss Peregrins hem för besynnerliga barn (2011), Spökstaden (2014) och Själarnas bibliotek (2015).

Sara Bergmark Elfgren & Mats Strandsberg - Engelforstrilogin

Cirkeln (2011), Eld (2012) och Nyckeln (2013).

Hugh Howey - Silo-trilogin

Wool (2011), Shift (2012) och Dust (2013).

Veronica Roth - Divergent-trilogin

Divergent (2011), Insurgent (2012) och Allegiant (2013).

Jean Johnson - Theirs not to reason why-serien

A soldier's duty (2011), An officer's duty (2012), Hellfire (2013), Hardship (2014) och Damnation (2014).

James S. A. Corey - The Expanse

Åtta böcker. Första boken Leviathan wakes (2011). Sista boken Tiamat's wrath (2018 - släpps i december).

Jeffrey Archer - Clifton Chronicles

Sju böcker. Första boken Only time will tell (2011). Sista boken This was a man (2016).

Kristina Sandberg - Romanen om Maj

Att föda ett barn (2010), Sörja för de sina (2012) och Liv till varje pris (2014).

Kristina Sandbergs böcker om Maj som börjar med boken Att föda ett barn. Böcker med ett innehåll att bära med sig, att prata med andra om och att få förståelse för tidigare generationers kvinnor.

Anders Jallai - Anders Modin-serien

Åtta böcker. Första boken Spionen på FRA (2010). Sista boken Spionerna på Säpo (2017).

Ken Follett - Århundradettrilogin

Giganternas fall (2010), Världens vinter (2012) och Evighetens rand (2014).

00-tal

Haruki Murakami - 1Q84

Bok 1 (2009), Bok 2 (2009) och Bok 3 (2010).

Elly Griffiths - Ruth Galloway-serien

Tio böcker hittills. Första boken Flickan under jorden (2009). Senaste boken Den mörka ängeln (2018).



Göran Lundin - SMYGIS, i naturens tjänst

Vargflickan (2009), Dödsmaskinerna (2010) och Tindras återkomst (2012).

Jon Kalman Stefansson - Trilogin om pojken

Himmel och helvete (2009), Änglarnas sorg (2009) och Människohjärtat (2011).

Vibeke Olsson -Bricken på Svartvik-sviten

Sågverksungen (2009), Bricken på Svartvik (2010), Sågspån och eld (2011), Amerikauret (2013), Glödens färger (2014) och Som ett träd i skogen (2017).

Karl-Ove Knausgård - Min kamp

Min kamp - I till VI (2009-2011).

Dennis Lehane - Joe Coughlin-serien

Ett land i gryningen (2008), Nattens dåd (2012) och Den värld som var vår (2015).

Suzanne Collins - Hungerspelen-trilogin

Hungerspelen (2008), Fatta eld (2009) och Revolt (2010).

Derek Landy - Skullduggery pleasant

Nio böcker. Första boken Skulduggery pleasant (2007). Sista boken The dying of the light (2014).

Lotta Lotass - Trilogin

Den vita jorden (2007), Den röda himlen (2008) och Den svarta solen (2009).

Cixin Liu - The Remembrance of Earth's Past-trilogin

The three-body problem (2007), The dark forest (2008) och Death's end (2010).

Agneta Pleijel - Släkttrilogin

Drottningens chirurg (2006), Kungens komediant (2007) och Syster och bror (2009).

Jag vill tipsa om Agneta Pleijels romantrilogi Drottningens Chirurg, Kungens komediant, Syster och bror. Sviten är delvis baserad på hennes egen släkthistoria och skildrar på ett fint sätt både enskilda personligheter och miljöer från Gustav IIIs tid och framåt.

Brandon Sanderson - Mistborn-trilogin

The final empire (2006), The well of ascension (2007) och The hero of ages (2008).

Joe Abercrombie - Den första lagen-serien

Det lockande stålet (2006), Man bör förlåta (2007) och Det yttersta argumentet (2008).

Stieg Larsson - Millenium

Män som hatar kvinnor (2005), Flickan som lekte med elden (2006) och Luftslottet som sprängdes (2007).

Rick Riordan - Percy Jackson-serien

Fem böcker. Första boken Percy Jackson - Född till hjälte (2005). Sista boken Percy Jackson och striden om Olympen (2009).

Dimitrij Gluchovskij - Metro-serien

Metro 2033 (2005), Metro 2034 (2009) och Metro 2035 (2015).

Robin Hobb - Soldier son-trilogin

Shaman's crossing (2005), Forest mage (2006) och Renegade's magic (2008).

Oh! The soldier son trilogy av Robin Hobb! Även ca alla andra serier av henne som utspelar sig i the realm of the elderlings men soldier son (utspelar sig inte där) gillar jag verkligen. Jag avundas folk som gillar fantasy men inte upptäckt Robin Hobb. De har så mycket framför sig.

KG Johanssons - Glastornen-trilogin

Glastornen (2005), Det sista kriget (2007) och Kråkmästaren (2008).

Jane Gardam - Edward och Betty-trilogin

En engelsk gentleman (2004), En trogen kvinna (2009) och De sista vännerna (2013).

Anders Roslund och Börge Hellström - Ewert Grens

Åtta böcker. Första boken Odjuret (2004). Sista boken Tre timmar (2018), utgavs efter Hellströms död.

Jeff Lindsay - Dexter-serien

Åtta böcker. Första boken Darkly dreaming Dexter (2004). Sista boken Dexter is dead (2015).

Conn Iggulden - Kejsaren

Roms portar (2003), Kungars död (2004), Svärdens fält (2005), Krigets gudar (2006) och Gudarnas blod (2013).

Margaret Atwood - Oryx & Crake-trilogin

Oryx & Crake (2003), Syndaflodens år (2009) och MaddAddam (2013).

Johanne Hildebrandt - Sagan om Valhalla

Freja (2002), Idun (2003), Saga från Valhalla (2004), Sigrid (2014) och Estrid (2016).

Leif GW Persson - Välfärdsstatens fall-trilogin

Mellan sommarens längtan och vinterns köld (2002), En annan tid, ett annat liv (2003) och Faller fritt som i en dröm (2007).

Lian Hearn - Sagan om klanen Otori

Fem böcker. Första boken Över näktergalens golv (2002). Sista boken Och himlens vida väv (2007).

Alastair Reynolds - Revelation space-serien

Revelations space (2000), Chasm city (2001), Redemption ark (2002), Absolution gap (2003), The prefect (2007) och Elysium fire (2018).

Hanne-Vibeke Holst - Kungatrilogin

Kronprinsessan (2002), Kungamordet (2005) och Drottningoffret (2008).

Carlos Ruiz Zafón - De bortglömda böckernas gravkammare-serien

Vindens skugga (2001), Ängelns lek (2008), Himlens fånge (2011) och Andarnas labyrint (2016).

Ann Moore - Gracelin O'Malley-trilogin

Gracelin O'Malley (2001), Leaving Ireland (20020) och 'Til morning light (2005).

Eoin Colfer - Artemis fowl-serien

Åtta böcker. Första boken Artemis Fowl (2001). Sista boken Artemis Fowl: The final guardian (2012).

Jim Butcher - The Dresden files

15 böcker. Första boken Storm front (2000). Sista boken Skin game (2014).

90-talet

Kerstin Ekman - Vargskinnet-trilogin

Guds barmhärtighet (1999), Sista rompan (2002) och Skraplotter (2003).

Arne Dahls - A-gruppen

Elva böcker. Första boken Mysterioso (1999). Sista boken Elva (2008).

Lemony Snicket - Syskonen Baudelaires olycksaliga liv

13 böcker. Första boken En olustig början (1999). Sista boken Slutet (2006).

Denise Mina - Garnethill-trilogin

Död i Garnethill (1998), Exil (2000) och den sista utvägen (2001).

Jo Nesbö - Serien om Harry Hole

Elva böcker. Första boken Fladdermusmannen (1997). Sista boken Törst (2017).

J.K. Rowling - Harry Potter-serien

Sju böcker. Första boken Harry Potter och de vises sten (1997). Sista boken Harry Potter och dödsrelikerna (2007). Manuset till pjäsen Harry Potter och det fördömda barnet gavs ut 2016.

Elsie Johansson - Nancy-trilogin

Glasfåglarna (1996), Mosippan (1998) och Nancy (2001).

Kjell Westö - Helsingsforskvartetten

Drakarna över Helsingfors (1996), Vådan av att vara Skrake (2000), Där vi en gång gått (2006) och Gå inte ensam ut i natten (2009).

Philip Pullman - Den mörka materian

Guldkompassen (1995), Den skarpa eggen (1997), Bärnstenskikaren (2000).



Robin Hobb - Berättelsen om fjärrskådarna

Mördarens lärling (1995), Vargbroder (1996) och Mördarens jakt (1997).

Jeff Smith - Bone-serien

Nio böcker. Första boken Out from Boneville (1995). Sista boken Crown of horns (2004).

Carola Hansson - Triptyk om familjen Tolstoj

Andrej (1994), Med ett namn som mitt (2005) och Masja (2015).

Paulo Coelho - På sjunde dagen

Vid floden Piedra satte jag mig och grät (1994), Veronika bestämmer sig för att dö (1998) och Djävulen och miss Prym (2000).

John Marsden - Imorgon-serien

Sju böcker. Första boken Imorgon när kriget kom (1994). Sista boken På andra sidan gryningen (2000).

Cormac McCarthy - Gränstrilogin

Dessa vackra hästar (1993), Övergången (1994) och Städerna på slätten (1998).

Jan Kjærstad - Jonas Wergeland-trilogin

Förföraren (1993), Erövraren (1996) och Upptäckaren (1999).

Kerstin Thorvall - När man skjuter arbetare-trilogin

När man skjuter arbetare... (1993), I skuggan av oro (1998), Och Från Signe till Alberte (1998).

Edward St. Aubyn - Romanerna om Patrick Melrose

Never mind (1992), Bad news (1992), Some hope (1994), Mother's milk (2005) och At last (2012).

Ingmar Bergman - Självbiografisk trilogi

Den goda viljan (1991), Söndagsbarn (1993) och Enskilda samtal (1996).

Lars Sund - Siklax-trilogin

Colorado avenue (1991), Lanthandlerskans son (1997) och Eriks bok (2003).

Stephen Donaldson - The GAP sequence

The Real Story (1991), Forbidden Knowledge (1991), A Dark and Hungry God Arises (1992), Chaos and Order (1994) och This Day All Gods Die (1996).

Pat Barker - Regeneration-trilogin

Regeneration (1991), The eye in the door (1993) och The ghost road (1995).

Steven Saylor - Roma Sub Rosa

16 böcker. Första boken Roman blood (1991). Sista boken The throne of Caesar (2018).

Diana Gabaldon - Främlingen-serien

Tio böcker. Första boken Främlingen (1991). Sista boken Skugga av svek (2014).

Elizabeth Jane Howard - Cazalet-böckerna

The light years (1990), Marking time (1991), Confusion (1993), Casting off (1995) och All change (2013).

Om man gillar släktkrönikor, så rekommenderar jag Elizabeth Jane Howards fem böcker om familjen Cazalet. Spänner över åren 1936 till slutet av femtiotalet.

Gunnar Kieri - Tornedalens och Malmfältens historia

Pil med järnskodd spets (1990), Färden mot Jukkasjärvi (1993) och När tranorna vänder åter (1998).

Henning Mankell - Joel-trilogin

Hunden som sprang mot en stjärna (1990), Skuggorna växer i skymningen (1991) och Pojken som sov med snö i sin säng (1996).

Bruno K. Öijers - Trilogin

Medan giftet verkar (1990), Det förlorade ordet (1995) och Dimman av allt (2001).

Robert Jordan (& Brandon Sanderson) - The wheel of time

15 böcker. Första boken The eye of the world (1990). Sista boken A memory of light (2013).

Wheel of time. Episkt så det förslår!

Annemarie Hellström - Lina på Bergsmansgården

Bergsmansgårdens Lina (1990), Storasyster Lina (1990), Lina vännen min (1993), Lina, läsbarn (1994) och Lina i brytningstid (1996).

80-tal

Herbjörg Wassmo - Trilogin om Dina

Dinas bok (1989), Lyckans son (1992) och Karnas arv (1997).

Dan Simmons - Hyperion Cantos-serien

Hyperion (1989), The fall of Hyperion (1990), Endymion (1996) och The rise of Endymion (1997).

Maj Bylock - Häxprovet-serien

Häxprovet (1989), Häxans dotter (1990), Häxpojken (1991), Häxguldet (1993), Häxkatten (1995), Häxbrygden (1996) och Häxdoktorn (1998).

Tad Williams - Memory sorrow and thorn-trilogin

The Dragonbone chair (1988), Stone of farewell (1990) och To green angel tower (1993).

Peter Robinson - Banks-serien

25 böcker. Första boken Ur askan i elden (1987). Sista boken Oförsiktig kärlek (2018).

Iain M Banks - Kulturen-romanerna

Tio böcker. Första boken Consider phlebas (1987). Sista boken The hydrogen sonata (2012).

Claes Hylinger - Det hemliga sällskapet-trilogin

Det hemliga sällskapet (1986), Den stora sammankomsten (1990) och I det hemliga sällskapets tjänst (2002).

Paul Auster - New York-trilogin

Stad av glas (1985), Vålnader (1986) och Det låsta rummet (1986).

Wilbur Smith - Sviten om Courtneys i Afrika

Brinnande kust (1985), Svärdets makt (1986), Vredens land (1987), Tid att dö (1989), Gyllene räven (1990) och Assegai (2009).

Orson Scott Card - Endersagan

Ender's game (1985), Speaker for the dead (1986), Xenocide (1991), Children of the mind (1996), First meetings (2002) och Ender in exile (2008).

David Eddings - Sagan om Mallorea

Belgarions son (1985), Murgoernas konung (1988), Demonen i Karanda (1988), I Zandramas spår (1989) och Sierskan från Kell (1991).

Charles Willeford - Hoke Mosely-serien

Miami blues (1984), New hope for the dead (1985), Sideswioe (1987), och The way we die now (1988).

William Gibson - Sprawl-trilogin

Neuromancer (1984), Count zero (1986) och Mona Lisa overdrive (1988).

Terry Pratchett - Skivvärlden

41 böcker i serien. Första boken Magins färg (1983). Sista boken The shepherd's crown (2015).

För att få en smak, så kan man fuska genom att de filmerna. Hoghfather, Color of magic samt Going Postal. Sen är man igång.

Vibeke Olsson - Romansvit om Romarriket

Hedningarnas förgård (1982), Kvarnen och korset (1984), Sabina (1985), Sabina och Alexander (1987), Krigarens sköld (1988) och En plats att vila på (1989).

Margit Sandemo - Sagan om Isfolket

47 böcker. Första boken Trollbunden (1982). Sista boken Är det någon där ute? (1989).

Maria Gripe - Skuggserien

Skuggan över stenbänken (1982), ...och de vita skuggorna i skogen (1984), Skuggornas barn (1986) och Skugg-gömman (1988).

Janet Frame - Självbiografiska trilogin

Till landet Är (1982), En ängel vid mitt bord (1984) och Sändebud från Spegelstaden (1984).

Geraldine Harris - De sju citadellen-serien

Prins av de gudfödda (1982), Vindarnas barn (1982), Det döda kungariket (1983), Den sjunde porten (1983).

David Eddings - Sagan om Belgarion

Stenens väktare (1982), Profetians tid (1982), Besvärjarnas kamp (1983), Rivas drottning (1984) och Ödets fullbordan (1984).

Sven Delblanc - Samuelsviten

Samuels bok (1981), Samuels döttrar (1982), Kanaans land (1984) och Maria ensam (1985).

Per Anders Fogelström - Barn-serien

Vävarnas barn (1981), Krigens barn (1985) och Vita bergens barn (1987).

Herbjörg Wassmo - Trilogin om Tora

Huset med den blinda glasverandan (1981), Det stumma rummet (1983), Hudlös himmel (1986).

Marianne Fredriksson - Paradisets barn

Evas bok (1980), Kains bok (1981) och Noreas saga (1983).

Gene Wolf - Den nya solens bok

Torteraren skugga (1980), Medlarens klo (1981), Liktorns svärd (1982) och Autarkens citadell (1983).

Jean M Aul - Jordens barn-serien

Grottbjörnens folk (1980), Hästarnas dal (1982), Mammutjägarna (1985), Stäppvandringen (1990), Nionde grottan (2002), De målade grottornas land (2011).

70-tal

Douglas Adams - Liftarens guide till galaxen

Fem böcker, plus en bok efter författarens död. Första boken Liftarens guide till galaxen (1979). Sista delen Och en grej till (2009).

John Varley - Gaea-trilogin

Titan (1979), Wizard (1980) och Demon (1984).

Doris Lessing - Canopus i Argo: Ur arkiven

Shikasta (1979), Giftermålen mellan zonerna tre, fyra och fem (1980), Planeten Sirius' experiment (1980), Planet 8: representanternas lärotid (1982) och De känslosamma agenterna i imperiet Volyen (1983).

Armistead Maupin - Tales of the city

Nio böcker. Första boken Tales of the city (1978). Sista boken The days of Anna Madrigal (2014).

Edward Whittemore - Jerusalem-kvartetten

Sinai tapestry Jeusalem poker (1978), Nile shadows (1983) och Jericho mosaic (1987).

Sara Lidman - Jernbanan

Sju böcker. Första boken Din tjänare hör (1977). Sista boken Oskuldens minut (1999).

Stephen Donaldson - Krönikorna om Thomas Covenant, den klentrogne

Furst Nids förbannelse (1977), Ondskans sten (1978) och Kraften som bevarar (1979).

Jørn Riel - Du bor i ditt namn-trilogin

Du bor i dit navn (1976), Floder i havet (1977), Strejfer Mine Drømme (1978).

Robert Anton Wilson & Robert Shea- Illuminatustrilogin

The eye in the pyramid (1975), The golden apple (1975) och Leviathan (1975).

Jerome Charyn - Isaac Sidel

Tolv böcker. Första boken Blue eyes (1975). Sista boken Winter warning (2017).

Kerstin Ekman - Kvinnorna och staden

Häxringarna (1974), Springkällan (1976), Änglahuset (1979) och En stad av ljus (1983).

Theodor Kallifatides - Trilogin om det grekiska inbördeskriget

Bönder och herrar (1973), Plogen och svärdet (1975) och Den grymma freden(1977).

Sven Wernström - Trälarna-serien

Åtta böcker. Första boken Trälarna (1973). Sista boken Trälarnas framtid (1981).

Jan Mårtensson - Homan-serien

53 böcker. Första boken Helgeandsmordet (1973). Sista boken (Den engelske kusinen (2018).

Arthur C. Clarke - Rama

Möte med Rama (1972), Rama II (1989), Garden of Rama (1991) och Rama revealed (1993).

Barbro Lindgren - Uppväxtdagboksserien

Jättehemligt (1971), Världshemligt (1972) och Bladen brinner (1973).

Warren Murphy & Richard Sapir - Remo-serien

145 böcker. Första boken Created, the destroyer (1971). Sista boken Dragon bones (2006).

Philip José Farmer - Riverworld-serien

Sex böcker. Första boken To your scattered bodies go (1971) och River of eternity (1983).

Sven Delblanc - Hedebysviten

Åminne (1970), Stenfågel (1973), Vinteride (1974) och Stadsporten (1976).

Robertson Davies - Deptfordtrilogin

Femte rollen (1970), Mantikoran (1972) och En undrens värld (1975).

60-tal

Irmelin Sandman Lilius - Fru Sola-trilogin

Gullkrona gränd (1969), Gripanderska gärdet (1970) och Gångande grå (1971).

Patrick O'brien - Aubrey-Maturin-serien

21 böcker. Första boken Master and commander (1969). Sista boken The final unfinished voyage of Jack Aubrey (2004).

Arthur C. Clarke - Rymdodysséerna

2001 (1968), 2010 (1982), 2061 (1987) och 3001 (1997).

Ursula K. Le Guin - Övärlden

Trollkarlen från övärlden (1968), Gravkamrarna i Atuan (1970), Den yttersta stranden (1972), Tehanu (1990), Berättelser från Övärlden (2001) och Burna av en annan vind (2001).

John Christopher - The Tripods

The white mountains (1967), The city of gold and lead (1968), The pool of fire (1968) och When the tripods came (1988).

Sjöwall/Wahlöö - Roman om ett brott

Tio böcker. Första boken Roseanna (1965). Sista boken Terroristerna (1975).

Susan Cooper - The dark is rising

Ovan hav, ovan sten (1965), En ring av järn (1973), Lövhäxan (1974), Gråkungen (1975) och Silverträdet (1977).

James Clavell - Asiatiska sviten

Fånglägret (1962), Tai-Pan (1966), Shōgun (1975), Noble house: en roman om Hongkong (1981), Virvelvind (1986) och Gai-jin: en roman om Japan (1993).

Per Anders Fogelström - Stad-serien

Mina drömmars stad (1960), Barn av sin stad (1962), Minns du den stad (1964), I en förvandlad stad (1966) och Stad i världen (1968).

Den enda jag läst är nog Fogelström Mina Drömmars Stad.

Till unga. Den är inte alls mossig och har ett fantastisk språk med otroliga miljöbeskrivningar. Den bör man läsa.

50-tal

Lauri Lee - Cider med Rosie

Cider with Rosie (1959), As I walked out a Midsummer morning (1969) och A moment of war (1991).

Lawrence Durrell - Alexandriakvartetten

Justine (1958), Balthazar (1958), Mountolive (1958) och Clea (1960).

J.R.R. Tolkien - Ringarnas herre-trilogin

Sagan om ringen (1954), Sagan om de två tornen (1954) och Sagan om konungens återkomst (1955).

Tora Dahl - Gunborg-serien

Åtta böcker. Första boken Fosterbarn (1954). Sista boken ...när du kommer ut i livet (1966).

Isaac Asimov - Robotromanerna

Stålgrottorna (1954), Den nakna solen (1957), Död robot (1983) och Den okända lagen (1985).

Ian Fleming - Bond-serien

14 böcker. Första boken Casino Royale (1953). Sista boken Octopussy (1966).

Doris Lessing - Våldets barn

Martha (1952), Bra gift (1954), En fläkt av stormen (1958), Instängd (1965) och Staden med fyra portar (1969).

Isaac Asimov - Stiftelsen-serien

Sju böcker. Första boken Stiftelsen (1951). Sista boken Hari Seldon och stiftelse (1993).

Stiftelsen. Hela serien, men originaltrilogin är ju en självklar klassiker som borde finnas i var mans och kvinnas (och ickebinärs) bokhylla.

Walter Ljungquist - Jerk Dandelin-sviten

Tio böcker. Första boken Revolt i grönska (1951). Sista boken Sörj dina träd (1975).

Anthony Powell - A dance to the music of time

Tolv böcker. Första boken A question of upbringing (1951). Sista boken Hearing secret harmonies (1975).

C.S. Lewis - Berättelsen om Narnia

Sju böcker. Första skrivna boken Häxan och lejonet (1950). Sista boken den sista striden (1956).

Jack Vance - Dying earth-serien

The dying earth (1950), The eyes of the overworld (1966), Cugel's saga (1983) och Rhialto the marvellous (1984).

40-tal och tidigare

Vilhelm Moberg - Utvandrarna-serien

Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) och Sista brevet till Sverige (1959).

Mervyn Peake - Gormenghast-trilogin

Titus tronföljaren (1946), Slottet Gormenghast (1950) och Titus rymlingen (1959).

Tove Jansson - Muminböckerna

Nio böcker. Första boken Småtrollen och den stora översvämningen (1945). Sista boken Sent i november (1970).

Martha Sandwall-Bergström - Kulla-Gulla-serien

Elva böcker. Första delen Kulla-Gulla (1945). Sista delen Kulla-Gullas myrtenkrona (1968).

Vilhelm Moberg - Knut Toring-trilogin

Sänkt sedebetyg (1935), Sömnlös (1937) och Giv oss jorden! (1939).

Eyvind Johnson - Romanen om Olof

Nu var det 1914 (1934), Här har du ditt liv! (1935), Se dig inte om! (1936) och Slutspel i ungdomen (1937).

Laura Wilder - Lilla huset på prärien

Tio böcker. Första boken Lilla huset i stora skogen (1932). Sista boken De fyra första åren (1971).

Charles Nordhoff & James Norman Hall - Myteriet på Bounty

Myteri! (1932), Kamp mot sjön (1934) och Myteristernas ö (1934).

Agnes von Krusenstierna - Pahlensviten

Sju böcker. Första boken Den blå rullgardinen (1930). Sista boken Av samma blod (1935).

Agnes von Krusenstiernas lite bortglömda serie om Fröknarna von Pahlen! Sju böcker som skapade riksskandal och moralpanik pga ämnena som togs upp: festande ungdom, homosexualitet, kvinnlig frigörelse, konstnärsbohemer i stan, sexskildringar, det hårda livet på landet, incest, självmord och så vidare.

Cora Sandel - Alberte-serien

Alberte och Jakob (1926), Alberte och friheten (1931) och Bara Alberte (1939).

Selma Lagerlöf - Löwesköldsktrilogin

Löwensköldska ringen (1925), Charlotte Löwensköld (1925) och Anna Svärd (1928).

Lucy Maud Montgomery - Emily-trilogin

Emily (1923), Emily på egna vägar (1925) och Emily gör sitt val (1927).

Richmal Crompton - Bill-böckerna

38 böcker. Första boken Just William (1922). Sista boken William the lawless (1970).

Sigrid Undset - Kristin Lavransdotter

Kransen (1920), Husfrun (1921) och Korset (1922).

Marcel Proust - På spaning efter den tid som flytt

Sju böcker. Första boken Swanns värld (1913). Sista boken Den återfunna tiden (1927).

Lucy Maud Montgomery - Serien om Anne på Grönkulla

Nio böcker. Första boken Anne på Grönkulla (1908). Sista boken (2009).

John Galsworthy - Forsytesagan

Förmöget folk (1906), En Forsytes brittsommar (1918), Bojor (1920), Gryning (1920), Att hyra (1921) och På Forsytebörsen (1932).

Émile Zola - Rougon-Macquartska släkten

20 böcker. Första boken Rougonernas uppkomst (1871). Sista boken Doktor Pascal (1893).

Emilie Flygare-Carlén - Arbeten-serien

Ett köpmanshus i skärgården (1860), Waldemar Klein: novell (1861) och Representanten: romantisk berättelse (1961).

Zacharias Topelius - Fältskärns berättelser

Cykel 1 (1854), Cykel 2 (1856), Cykel 3 (1858), Cykel 4 (1864) och (1867).

Alexander Dumas - Musketör-trilogin

De tre musketörerna (1844), Myladys son (1845) och Mannen med järnmasken (1849).

Michel de Montaigne - Essäer

Bok I (1580), Bok II (1580) och Bok III (1580).