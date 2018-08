St Vincent: "Jag vill utforska allt – det fula och det vackra"

Musik, konst, film. Den Way Out West-aktuella amerikanska artisten St Vincent låter sig inte begränsas av en konstform. På sitt senaste album "Masseduction" utforskar hon teman som sex och makt och förhållandet däremellan, och vid sidan av turnerandet arbetar hon just nu på en filmatisering av Oscars Wildes roman "Dorian Grays porträtt". Kulturnytt träffade henne inför hennes konsert på Way Out West i Göteborg.