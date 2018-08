Vinden skjuter fram insläpp på Way Out West

SMHI utfärdade under torsdagen en klass 2-varning – som på fredagen nedgraderades till klass 1 – för vindbyar i Västra Götaland och Bohuslän under fredagen. I Göteborg har nu festivalledningen för Way Out West tagit till åtgärder, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera.

Insläppet sker klockan 14 i stället för 12. I och med det utgår tre programpunkter: Hardcore Cutie, Courtney Marie Andrews och Jonathan Johansson.

Enligt arrangören Luger visar rapporter att peaken med vindarna över Slottsskogen var vid lunchtid på fredagen fram till klockan 13.

– Därav har vi valt att ta det säkra före det osäkra, helt enkelt, och öppna dörrarna klockan 14 i stället, säger Joakim Skoglund, marknadschef för arrangören Luger till TT.