Konstnär stämmer Ruben Östlund

Ruben Östlunds prisade film "The Square" handlar om ett konstverk vars fiktiva upphovsperson heter Lola Arias, något som den argentinska performancekonstnären Arias inte är nöjd med och därför stämmer hon Östlunds produktionsbolag Plattform produktion, det rapporterar Kulturnyheterna.



"Vårt främsta mål med ansökan är att förbjuda Plattform att fortsätta visa filmen med hänvisningen till Lola Arias som upphovsperson till "The Square" inklusive visningar på biograf och dvd, itunes, etc", skriver Arias advokat till Kulturnyheterna.



Om rätten faller på Arias kan Plattform komma att dömas till böter på 250.000 euro.