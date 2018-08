Avicii hyllades på Rockbjörnen

Den världskände svenske dj:n och musikproducenten Tim "Avicii" Bergling gick bort i april i år.

När hans låt "Without you" vann i kategorin Årets svenska låt på Rockbjörnen-galan under onsdagskvällen, klev Aviciis pappa Klas Bergling och samarbetspartner Sandro Cavazza upp på scenen för att ta emot priset från kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det har nästan varit obegripligt och det värmer våra hjärtan i familjen i den här jobbiga perioden, sade Klas Bergling i sitt tacktal, som han tillägnade alla som röstat på sonens låt.