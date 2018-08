Låten "This is Nigeria" förbjuds i landet

Den populära samhällskritiska låten "This is Nigeria", en blinkning till Childish Gambinos hitlåt "This is America", släpptes av den nigerianske rapparen Falz för ungefär tre månader sedan.

Anledningen till att låten nu förbjuds från att sändas i landet är att texten anses vara "vulgär", skriver The Blank Spot Project.

Den nigerianska myndigheten för press och tv vänder sig framförallt mot textraden "Det här är Nigeria, alla är kriminella".

Låten finns dock kvar på sociala medier.