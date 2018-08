Disney står fast vid att sparka Gunn

Det var i juli i år som regissören James Gunn sparkades till följd av uttalanden om pedofili och våldtäkt Gunn publicerade på Twitter mellan 2008 och 2011, något som Kulturnytt tidigare har rapporterat om.

James Gunn och hans representanter mött Disney Studios ordförande Alan Horn för att vädja om en andra chans, men Horn ska ha stått fast vid beslutet av avskeda Gunn, uppger källor till Variety.

I samband med att debatten om Gunns Twitter-inlägg drog igång har flera av skådespelarna i filmen "Guardians of the galaxy 3" gått ut offentligt och stöttat James Gunn. En namninsamling om att återanställa Gun har samlat in över 380 000 underskrifter.