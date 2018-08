Lisa Wall minns Aretha Franklin

Hur ofta använder du ordet ikon och verkligen menar det? Det räcker med hennes förnamn: Aretha, och med ett enda ord är du indragen i musikhistorien, den afro-amerikanska kampen, kvinnokampen – och musik att dö för.

Arethas mamma lämnade sin make och sina fem barn. Pappa predikanten var expert på "brimstone with a beat" – svavelpredikningar med rytm – och Aretha sjöng ofta i hans kyrka. Men karriären fick avbrytas – för nu blev Aretha själv mamma. Hon var tvåbarnsmamma före 17 års ålder, jag tänker att hon ska ha vetat en hel del om "Respect".

Det går nästan inte att överdriva betydelsen av Aretha för soulmusiken. Det finns de som jämför låten "Respect" med Martin Luther King Jr:s tal "I have a dream". Båda med det starka symbolvärdet som ekar genom generationer: respekten för alla människors lika värde

Martin Luther King Jr var för övrigt ofta en gäst i det Franklinska hemmet. Genom pappans kyrka – och hem – passerade många av de stora svarta förebilderna: Mahalia Jackson, Clara Ward, Cissy Houston, Dinah Washington: Sam Cooke ska ha uppmuntrat hennes sång.

Aretha Franklin var den första svarta kvinnan på Time Magazine omslag. Hon symboliserade inte bara kvinnans frigörelse utan också de svartas frigörelse. Hon var den ultimata uttolkaren, eller om man vill; förvaltaren, förDJUPAREN.

"Think! Think about what you're trying to do to me" – det går inte att säga utan Arethas rytm, utan hennes självklara diktion och tyngd; hennes krav på respekt och hennes bältande refräng: freedom – frihet.

Må du bli mottagen av en sjuhelskottas gospelkör, Aretha – och må du nu få må så bra som du fått oss att må.