Kulturenkäten: Centerpartiets svar

Ska det vara gratis att besöka statliga museer?

13 av 18 statliga museer ligger i Stockholm, vilket innebär att de 80 miljoner som regeringen lägger på fri entré för vuxna framför allt gynnar stockholmsbor. Detta samtidigt som regeringen har chockhöjt filmmomsen vilket slår ut mindre biografer på landsbygden. Vad Sverige behöver är en kulturpolitik som gynnar hela Sverige, inte enbart Stockholm. När det gäller entré på statliga museer så anser vi att det är upp till varje museum att själva besluta om detta. Vi vill dock behålla fri entré på de statliga museerna för barn och ungdomar upp till 19 år. På samma sätt som under Alliansregeringens tid.

Ska public service finansieras med en avgift som tas ut via skattesedeln?

Vi vill byta ut TV-licensen och istället införa en public service-avgift för alla. Det är helt enkelt inte modernt att koppla avgiften till just en tv, när man lika gärna kan se ett program på exempelvis en surfplatta. Vi står bakom public service-kommitténs förslag att finansiera public service med en avgift som tas ut via skattsedeln.

Ska estetiska ämnen var obligatoriska på gymnasiet?

Kurser i estetiska ämnen ska inte vara obligatoriska men däremot alltid kunna erbjudas som individuellt val, vilket innebär att alla elever som vill ska kunna läsa de kurserna.

Ska kommuner kunna överlåta driften av biblioteken till privata aktörer?

Folkbiblioteken ska ha ett brett utbud och vara tillgängliga för alla. Vi tycker att kommunerna ska ha stor frihet att välja hur biblioteksverksamheten ska organiseras så länge bibliotekslagen följs.

Ska filmmomsen sänkas igen?

Momshöjningen på biobiljetter tillsammans med många andra skattehöjningar som regeringen genomfört är ett dråpslag mot biografkulturen. Inte minst för biograferna på landsbygden och mindre orter. En ny finansiering av filmpolitiken behöver dock först utredas och under tiden krävs ett adekvat stöd till biografer på landsbygden och mindre orter genom kultursamverkansmodellen.

Ska det statliga stödet till studieförbund höjas?

Folkbildningen gör stora insatser för såväl enskilda deltagare i verksamheter och för samhället i stort. Ytterligare resurser kan komma att behövas. Däremot vill Centerpartiet redan nu införa ett stabilare grundstöd och istället minska andelen projektbidrag till studieförbunden.

Ska en kulturinstitution som får statliga pengar kunna bli av med dessa om de inte har åtgärdsplan mot sexuella trakasserier?

Institutioner som får bidrag ska följa de regler som finns för att uppbära bidraget.

Ska en kulturinstitution som får statliga pengar ha ett krav att aktivt arbeta för mångfald?

Vi vill främja ett brett kulturutbud där allas röster kan få höras. Vi vill dock inte detaljstyra verksamheterna. Principen om armlängds avstånd måste gälla.

Ska Sverige nominera svenska traditioner till Unescos lista över immateriellt kulturarv?

Det kan det absolut finnas skäl till.

Ska de kulturpolitiska målen fortsättningsvis främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan?

Vi vill att fler människor ska kunna få nya och vidgande kulturella intryck. Det kan exempelvis ske genom samarbete med vänorter, ökad aktivitet inom området via våra ambassader och konsulat och genom direkt utbyte mellan aktiva kulturutövare.

Vilken är den viktigaste kulturpolitiska frågan för ditt parti – och varför?

Att göra kulturen mer tillgänglig i hela landet. Vi vill sluta kulturella klyftor. Alla ska ha tillgång till ett brett kulturliv. Det är en demokratifråga.