Vilken roll har konsten i klimatfrågan?

Hör vår konstkritiker Cecilia Blomberg om relationen mellan konst och klimat i klippet nedan.

Vi tar oss djupare och djupare in i skogen. Längre fram mellan tallarna skymtar konstnären Johannes Heldéns ryggtavla när han lotsar oss mellan lövträd, barrträd och rotvältor. Ett tjugotal personer, en del av dem barfota, följer honom hack i häl, och under tystnad. Vi är på meditativ poesivandring i skogarna runt odlingskooperativet Under tallarna i Järna utanför Stockholm.



– Syrsorna gav vika för tät tystnad. En sinuston. Jag höll varelsen i handflatan. Jag är ett virus från en annan planet, läser Johannes Heldén inför den förväntansfulla skaran i skogen.



Poesivandringen är en del av smygöppningen av grupputställningen Herbarium som arrangeras av Art Lab Gnesta, Grafikens Hus, Hagströmerbiblioteket och Under tallarna. Utställningen utgår från Art Lab Gnesta, men kommer också - genom föreläsningar, workshops, performance och filmvisningar - växa och ta plats på andra ställen i Södertäljetrakten.

Människans plats är inte att vara den som suger ut resurser.

Det högaktuella temat är människans relation till naturen, och åtta konstnärer som på olika vis arbetar med den relationen, ställer ut.

En av dem är Johannes Heldén som under många år utforskat relationen mellan människa och natur, både i text, musik och bild.



– Jag tror inte att människans plats i näringskedjan är att vara den som utnyttjar och suger ut resurser, det behöver inte vara så i alla fall. Jag tror att det kan finnas en framtid som är något helt annat och det är väldigt inspirerande att skriva om det och gestalta det, säger Johannes Heldén.



I Johannes Heldéns text- och ljudverk "Fältguide till framtida planet" är människan en skeppsbruten varelse strandad på en okänd planet. Människan försöker förstå den värld som hen har hamnat i, samtidigt som hen minns och sörjer Jorden och alla växt- och djurarter som gått förlorade. På många sätt är det en historia med sorgkanter, och som påminner om allt vi har gjort med vår planet.



– Jag blev nyfiken på att skapa ett nytt sätt att uppleva en plats och naturen på. Jag skrev en text, en slags poesivandring som inte utspelar sig här, utan i framtiden på annan planet. Jag var ute efter att berätta historien för en medvandrare men också att beskriva en plats och en natur som dubbelexponeras tillsammans med platsen där vi är. Fiktion möter verklighet. Jag tror att något spännande kan uppstå i det gränslande, säger Johannes Heldén och tillägger:

– Om det i den bästa av världar kan leda till en förundran inför nuet och naturen är det fantastiskt. I förlängningen tror jag att det kan leda skapa en blick inför naturen och inför vad det är vi gör med jorden.



Hur kan vi betrakta naturen inte bara som ett vittne till utan som medskapare i vår historieskrivning? Frågan löper som en röd tråd genom konstverken som presenteras i Herbarium. Tanken är att få betraktaren att närma sig naturen, och där har konsten stor potential, tycker Ulrika Flink, curator på Grafikens hus.



– Tanken att människan inte står högst upp i pyramiden återkommer i många av verken. När man får ta del av de berättelserna finns potential att tänka på andra sätt, det öppnar upp för tankar som man kanske inte har formulerat för sig själv men som känns självklara när man hör dem. Både i förhållande till vårt klimat och den sommaren som vi har upplevt här i Sverige, säger Ulrika Flink.

De kollektiva undersökningarna av närmiljön är viktiga.

Ja, utställningen vill uppmuntra till samtal, säger Ulrika Flink, och det gör man bland annat genom de gemensamma vandringarna i skogen.

– De här kollektiva undersökningarna är vår närmiljö är något som finns på flera olika platser i utställningsprojektet. Hur är det att möta de här växterna i naturen som både har vissnat, men eftersom det har varit så varmt, också har fått skott. Vad det beror på, och vad kan vi göra gemensamt? För att komma fram till det måste det ju finnas plats för den typen av möten och samtal. Det tycker jag att vi har lyckats med i dag.



Helt klart är att konsten har potential att skaka liv i klimatfrågan, men på vilket sätt kan konsten bidra? Konstnären Tobias Sjöberg är en av de som ställer ut i Herbarium, och som också deltog i Johannes Heldéns poesivandring.



– Det var jättefint. Jag såg träden på ett nytt sätt, det var andaktsfullt. Det var som att alla gick med, det var som att någon slags lyhördhet infann sig på ett jättevackert sätt, säger Tobias Sjöberg.

En lyhördhet infann sig.

Sedan en tid tillbaka har Tobias Sjöberg på olika vis utforskat vädret och dess skiftningar. På väggen utanför sin ateljé har han hängt en serie infärgade underlakan - eller dukar om man så vill - och låtit väder, vind och sol göra avtryck i tyget. Och den extrema sommarhettan har gjort sig påmind, berättar han.



– Sommaren var ju på ett sätt katastrofal men på ett annat sätt otroligt givmild. Jag har fått följa både mina verks förvandling men också omvärldens förvandling. Allt blev ju gult och dog. Det var ju också en färgupplevelse, som liknade det som dukarna var med om.



För Tobias Sjöberg är människans förhållande till naturen ständigt närvarande, inte minst i den konstnärliga processen. Han använder till exempel inga kemikaler när han gör sina infärgningar och försöker balansera ut det faktum att färgning kräver stora mängder vatten.

Men hur ofta ser vi den där förvandlingen som Tobias Sjöberg pratar om? För om vi tidigare levde med naturen, nu lever vi endast av den. Vi förser oss, vi tar inte ansvar, vi utarmar och fjärmar oss från den. Vi har glömt att vi är en del av en helhet, säger Tobias Sjöberg.



– På ett sätt finns det något i oss som har gjort allt för att slippa det där vildvuxna. Vi har så gärna velat civilisera oss och vi har glömt att det som är utanför också är en del av oss. Det är så sällan vi ser den här enorma bilden som omger oss. Och varje gång man tittar, till exempel på ett moln, kan man se att det är i ständig rörelse. Men det handlar ju om att man måste vilja se, att låta det hända.

Det handlar om att vilja se, att låta det hända

Och kanske är konstens roll i detta viktigare än någonsin?



– Jag vill tro att konsten har en viktig roll för att jag tror att det nästan är omöjligt att skapa utan att bli så pass sårbar att du kan älska det du förutsätter dig att göra. Den kärleksakten ... Det är ofrånkomligt att inte bli vördnadsfull inför det som sker. Jag tror att den inlevelsen som konstnärlig praktik så ofta innebär öppnar ögonen och empati kan uppstå kanske, säger Tobias Sjöberg och tillägger:

– Det är ett stort ansvar att vara betraktare, det är ett stort ansvar att vara konstnär också. Men det är det vi måste vilja, att vara delaktiga i det vi ser och det vi upplever.

Konsten kan tillföra det helt oväntade perspektivet

I skogen i Järna slår Johannes Heldén igen sin svarta anteckningsbok. Han har just läst sin sista text för deltagarna som vilar i mossan framför honom. Bakom Johannes reser sig ett klippblock och ur en öppning i stenen ljuder dov musik. Vi har kommit till den är den sista anhalten.



– Jag tror att människan är empatisk när hon är som bäst. Jag tror att det också kan vara en del av en evolutionen. Den enda vägen framåt är empati och det konsten kan tillföra är det väldigt oväntade perspektivet, som är interdisciplinärt och som kan vara genuint underligt.

– Genom den sortens blick och frihet tror jag att det går att skapa nya perspektiv på vad som händer med planeten, säger Johannes Heldén.