The miseducation of Cameron Post är ett vardagligt välgjort sektdrama

Titel: The miseducation of Cameron Post

Regissör: Desiree Akhavan

Manus: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele efter en bok av Emily M. Danforth

Skådespelare: Chloë Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck

Genre: Drama

Betyg: 4 av 5

Film och en festivalvinnare, en berättelse där vi förflyttas till år 1993 och möter några ungdomar som tvingats iväg till ett internat där homosexuella tonåringar ska avprogrammeras.

Björn Jansson du har sett den här filmen som vann juryns stora pris på Sundance-festivalen tidigare i år...

Ja, och den heter The miseducation of Cameron Post, och Cameron Post hon är 16 år, hennes föräldrar är döda och hon bor hos en religiös moster och går på bibelskola. De studierna tar hon ganska lätt på och hon är kär i en klasskamrat och de två, blir påkomna när de kysser varann. Och då griper pastorn in och hennes moster sänder iväg henne till det här internatet, som heter Guds löfte.



Där försöker man omvända tonåringar med hemvävd terapi och mycket regler. Cameron Post tänker inte låta sig luras, men är inte heller färdig med vem hon är något som förstås är svårt att få svar på i den här förtryckande miljön. Men hon får två vänner där som hittat sätt att få vara för sig själva.

Det som gör The miseducation of Cameron Post så bra, är att den inte är övertydlig, den är vardagligt dramatisk, känslomässigt stark utan stråkar, den är till och med rolig emellanåt vilket förstärker känslan av närhet.

Och de unga skådespelarna kan konsten att bara vara - Chloë Grace Moretz som spelar Cameron är en av de flitigaste unga skådespelarna i USA, Sasha Lang var ett fynd i American Honey förra året och den tredje, killen i gänget Forrest Goodluck, kunde man se vid Leonardo di Caprios sida i The Revenant.

Ett extra plus tilll The miseducation of Cameron Post är att den har en så filmiskt bra slutscen.