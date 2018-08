Kungen av komedi Neil Simon död

Neil Simon benämns ofta som den mest populära manusförfattaren efter Shakespeare. Amerikanen kännetecknas framförallt av sina sofistikerade komedier med hög igenkänningsfaktor som ofta kretsar kring medelklassen i New York.

Enligt en källa till amerikanska ABC avled Neil Simon på söndagen till följd av komplikationer av en lunginflammation.

Den 4 juli 1927 föddes Neil Simon i Bronx, New York. Han började skriva manus 1948 tillsammans med sin bror Danny till radioprogrammet "Texaco star theater". Efter att bytt radio mot tv debuterade Neil Simon på Broadway 1961 med manuset till pjäsen "Come blow your horn", som sedan filmatiserades med Frank Sinatra i huvudrollen.

Året därpå sattes Simons manus ”Barfota i parken” upp på Broadway. Även det filmatiserades, med Jane Fonda och Robert Redford i huvudrollerna, och blev en succé. Därefter rullade karriären på med allt från sextiotalspjäsen "Omaka par" till musikalen "The Goodbye girl" på meritlistan.

Med pjäsen "Lost in yonkers" vann Neil Simon det prestigefulla Pulitzerpriset 1991, som han även nominerades till 1987 för "Broadway nästa". 2006 prisades manusförfattaren med det amerikanska humorpriset Mark Twain Prize och har genom åren vunnit tre Tony Awards samt nominerats till fyra Oscarsstatyetter.

Neil Simon blev 91 år gammal och lämnar efter sig tre barn och frun Elaine Joyce.