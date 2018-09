Tips på tv-serier att se i höstrusket

10-tal

Maniac! (2018)

En säsong.

Camping (2018-)

En säsong hittills.

Sharp objects (2018)

En säsong.

Who is America? (2018-)

En säsong hittills.

Barry (2018-)

En säsong hittills.

Kidding (2018-)

En säsong hittills.

Forever (2018-)

En säsong hittills.

The split (2018-)

En säsong hittills.

Pose (2018-)

En säsong hittills.

Succession (2018-)

En säsong hittills.

Mystery road (2018-)

En säsong hittills.

The Handmaid's Tale (2017-)

Två säsonger hittills.

The marvelous Mrs. Maisel (2017-)

Två säsonger hittills.

Vår tid är nu (2017-)

Andra säsonger .

Den ska iallafall jag kolla på. Tycker första säsongen var helt fantastiskt bra.

Big Little Lies (2017-)

En säsong hittills.

Dear White People (2017-)

Tre säsonger hittills.

Dark (2017-)

En säsong än så länge.

Legion (2017-)

Två säsonger hittills.

Mindhunter (2017-)

En säsong än så länge.

Babylon Berlin (2017-)

Två säsonger hittills.

Såg säsong ett av Babylon Berlin när jag var i UK nyligen... Väldigt bra.

The Orville (2017-)

En säsong än så länge.

I love You, America (2017)

En säsong hittills.

Godless (2017)

En säsong.

The good place (2016-)

Två säsonger hittills.

Insecure (2016-)

Tre säsonger hittills.

Stranger Things (2016-)

Två säsonger än så länge.

The Crown (2016-)

Två säsonger hittills.

Atlanta (2016-)

Två säsonger hittills.

Braindead (2016)

En säsong.

Falsk identitet (2015-)

Fyra säsonger hittills.

Master of None (2015-)

Två säsonger hittills.

Call my agent (2015-)

Två säsonger hittills.

Skam (2015-2017)

Fyra säsonger.

The Knick (2014-2015)

Två säsonger.

The Leftovers (2014-2017)

Tre säsonger.

The affair (2014-)

Fyra säsonger hittills.

The Americans (2014-2018)

Sex säsonger.

House of Cards (2013-)

Fem säsonger hittills.

Rectify (2013-2016)

Fyra säsonger.

Veep (2012-)

Sju säsonger hittills.

Rita (2012-)

Fyra säsonger hittills.

Longmire (2012-2017)

Sex säsonger.

Bob's Burgers (2011-)

Nionde säsongen börjar sändas 30 september.

Homeland (2011-)

Sju säsonger hittills.

Weissensee (2010-)

Fyra säsonger.

Våra vänners liv (2010)

En säsong.

The Pacific (2010)

En säsong.

Hjernevask (2010)

En säsong.

00-tal

Community (2009-2015)

Sex säsonger.

Morden (2009)

En säsong.

Breaking bad (2008-2013)

Fem personer.

In treatment (2008-2010)

Tre säsonger.

Tuulepealne maa (2008)

En säsong.

Lewis (2006-2015)

Nio säsonger.

The lost room (2006)

En säsong.

It's always sunny in Philadelphia (2005-)

13 säsonger hittills.

Doctor Who (2005-)

Elva säsonger hittills.

Deadwood (2004-2006)

Tre säsonger.

Orka! Orka! (2004-2005)

En säsong.

Graven (2004)

En säsong.

Arrested development (2003-)

Fem säsonger.

Still Game (2002-)

Åtta säsonger hittills.

Skotska komediserien "Still Game", där ingen av karaktärerna är yngre än 60 (om inte är de endimensionella pappfigurer. Kräver i regel undertexter. Kärvt om manlig vänskap, höghus, åtstramningspolitik, döden, grannsämja, att aldrig växa upp. Mycket kärleksfull, genomgående bra säsong efter säsong, fin karaktärsutveckling. Pure deid brilliant 'n aw!

Spung & Spung 2.0 (2002-2004)

Två säsonger.

Forsythesagan (2002-2003)

Två säsonger.

The Wire (2002-2008)

Fem säsonger.

Det blir en reprishöst för mig; The Wire. Dags för Omar, Bunk och Mcnulty.

Band of Brothers (2001)

En säsong.

90-tal

Kommissarie Montalbano (1999-)

Tolv säsonger.

Vita huset (1999-2006)

Sju säsonger.

Freaks and geeks (1999-2000)

En säsong.

Cityakuten (1994-2009)

15 säsonger.

Tv Nation (1994-1995)

Två säsonger.

Handbok för handlösa (1994)

En säsong.

Melrose Place (1992-1999)

Sju säsonger.

Twin Peaks (1991-2017)

Tre säsonger.

Twin Peaks återvänder jag till nu i höst. Det var väl tio år sen senast så det är läge nu.

80-tal

Kommissarie Morse (1987-2000)

Tolv säsonger.

Thirtysomething (1987-1991)

Fyra säsonger.

Den sjungande detektiven (1986)

En säsong.

Mord och inga visor (1984-1996)

Tolv säsonger.

Mistrals dotter (1984)

En säsong.

Floden blev mitt liv (1983-1990)

Två säsonger.

En förlorad värld (1981)

En säsong.

En förlorad värld! Jeremy Irons har nog världens bästa berättarröst.

70-tal

Dallas (1978-1991)

14 säsonger.

Matador (1978-1982)

Fyra säsonger.

Matador. Outstanding. Finns ingen serie som den.

Mot alla vindar (1978)

En säsong.

Hemliga armén (1977-1979)

Tre säsonger.

Lära för livet (1977)

En säsong.

Ett resande teatersällskap (1972)

En säsong.

Herrskap och tjänstefolk (1971-1975)

Fem säsonger.

Downton Abbey innan Downton Abbey, men i Belgravia! – Handlar om allt i livet... tom insiderbrott! En lysande serie om relationer, historia...

Hem till byn (1971-2006)

Åtta säsonger.

Hem till byn... Jättebra nutidshistoria fin dramaturgi och ett persongalleri som stannar kvar.Många avsnitt att umgås med människorna från byn o tillfälle att fundera över hur Sverige blivit som det är!

Onedinlinjen (1971-1980)

Åtta säsonger.

Familjen Ashton (1970-1972)

Tre säsonger.

60-tal

Monty Pythons flying circus (1969-1974)

Fyra säsonger.

Kråkguldet (1969)

En säsong.

Kullamannen (1967-1968)

En säsong.

Hemsöborna (1966)

En säsong.

Hemsöborna. En fantastisk svensk serie med oförglömliga skådespelare. Där fanns scener man aldrig glömmer.