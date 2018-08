Stora namn – men få kvinnliga regissörer på Venedigs filmfestival

Flera av världens största regissörer är på plats när den sjuttiofemte upplagan av Venedigs filmfestival drar i gång. Alfonso Cuarón, bröderna Coen och Damien Chazelle tävlar alla om priset för festivalens bästa film.

Många av filmerna väntas också ha stora chanser på kommande nomineringar till Oscarsgalan, men något som uppmärksammats är att festivalen i stort saknar kvinnliga filmskapare. Australiensiska Jennifer Kent är den enda kvinnliga regissören bland de 21 bidragen som tävlar.

Kent följer upp sin kritikerrosade skräckfilm "The Babadook" med "The Nightingale", där en ung kvinna på 1800-talet jagar en man genom den tasmanska vildmarken för att hämnas en våldsam händelse.

Filmen tävlar i årets upplaga av Venedigs filmfestival och är unik i ett avseende. Det är den enda filmen som gjorts med en kvinnlig regissör bakom rodret.

Festivaldirektören Alberto Barbera säger till Screen Daily att 45 procent av programredaktörerna är kvinnor och att festivalen tog emot 1700 långfilmsförslag där färre än en fjärdedel var regisserade av kvinnor.

"Det är dåligt", säger han till Screen Daily. "Jag håller absolut med att vi ska göra vårt bästa för att förändra situationen".

Venedig kan däremot stoltsera med många av världsnamnen inom nutidens filmskapande.

Bröderna Coen återvänder till Western-genren med The Ballad of Buster Scrugs. Paul Greengrass, regissören bakom elfte september-filmen United 93, visar sin nya film 22 july som handlar om terrordådet på Utöya och Steve McQueen visar sin första film sen 12 years a slave, kriminaldramat Widows.

Men den kanske mest spektakulära filmpremiären på festivalen är Orson Welles film The Other Side of the Wind. Filmen, med John Huston i huvudrollen, var den sista som Welles spelade in, men den hann aldrig färdigställas aldrig före hans död.

Filmfestivalen i Venedig är den sjuttiofemte i ordningen och pågår från 29 augusti till 8 september.