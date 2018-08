Fotografen Mikael Olsson om hur han hamnade i "Suspiria"

En alldeles pinfärsk nyinspelning av Dario Argentos skräckfilm från 1977 "Suspiria"– som hette "Flykten från Helvetet" i Sverige – har premiär på Venedigs filmfestival. Regissör är Luca Guadagnino som senast gjorde "Call me by your name" och han har sagt att han vill att den kommande filmen ska ge publiken den en obehagligaste upplevelsen möjligt. En av dem som är med och ska försöka skapa obehagskänslor är fotografen och konstnären Mikael Olsson som har en roll i filmen.

– Jag träffade Luca Guadagnino genom ett uppdrag för en tidskrift. De höll på med slutscenerna till Call me by your name och då hängde jag på filminspelningen. Luca gillade mig och sa att vi borde arbeta ihop och samtidigt letade jag efter nya motiv i min konstvärld. Jag tänkte att det var en intressant ingång till hans nya film. Att använda Suspiria som ett bakgrundsmaterial till något jag vill undersöka, säger Mikael Olsson.

Hör hela intervjun i klippet ovan.