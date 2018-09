Göran Hugo Olsson: "Grey Gardens var en drömvärld"

Efter framgångarna med dokumentärfilmer som "The black power mixtapes" och "Fonko" är regissören Göran Hugo Olsson nu tillbaka med en ny film: "Den sommaren". Det är en dokumentärfilm som rymmer två historier: Dels den om sommaren 1972, när New Yorks konstnärselit flyttar ut till Long Islands stränder. Dels den om de två excentriska societetsdamerna Big och Little Edie, som samma sommar bor i sitt förfallna hus Grey Gardens på just Long Island. Tre år senare blir de förevigade i den kultförklarade dokumentärfilmen "Grey Gardens", men redan den här sommaren dokumenteras deras liv, i ett bortglömt filmmaterial som i Göran Hugo Olssons dokumentär visas för första gången. P1 Kulturs reporter Matilda Källén träffade regissören i samband med filmens Sverigepremiär på festivalen Way Out West i Göteborg.