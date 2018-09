Inget åtal mot Kevin Spacey

Orsaken till att åtalet läggs ned ska vara att händelserna ligger för långt tillbaka i tiden det skriver Reuters enligt TT.

I början av juli skrev The Guardian att Scotland Yard driver flera utredningar om sexövergrepp som Spacey anklagas för i Storbritannien.

Det var i oktober förra året som flera anklagelser riktades mot Spacey, och sen dess har bland annat hans rollfigur klippts bort från filmen "All the money in the world", och han har fått sparken från sin huvudroll i tv-serien "House of cards".