Veckans ord: Persona

Persona. Måhända verkar det övertydligt att fastna vid just det ordet, just den här veckan. Men i efterdyningarna av Bergmanfestivalen, detta Bergmanska jubileumsår och i själva valveckan där politikerna alla gör vad de kan för att hitta en persona som ska slå an, så blir det ändå där jag hamnar.

När Ingmar Bergman 1966 färdigställer sin kanske mest berömda film, med just titeln Persona, så är det efter en personlig kris. Jag såg nyligen en visning av en fransk dokumentär "Le film qui a sauvé Bergman" med manus av svenska Maria Sjöberg; en film som alltså driver tesen att konstnären Bergman räddades av det arbetet. Efter sjukdom och skaparkris och chefsrollen på Dramaten blev han den han ville vara igen, genom Persona: den frie filmregissören, auteuren Bergman. Att sedan frågan om en människas roll, gränser och identifikation – i förlängningen jagupplösning – också är själva filmens tematik, det har säkert bidragit till att den ständigt lockar nya både uttolkare och omtolkare.

Men själva ordet då? Jo, det är ett begrepp, skapat inom psykologin, som handlar om den roll en individ spelar, alltså den roll man visar upp inför andra. Man kan beskriva det som den mask man bär i offentligheten och "persona" var faktiskt också beteckningen på de teatermasken man bar under antiken. Ni vet den glada eller den sorgsna – komedins och tragedins ansikten.

Det var Jung, som etablerade begreppet inom psykologin. Han gör det när han särskiljer de olika nivåerna i en människas psyke och enligt honom är personan en nödvändighet för att vi ska kunna interagera med och förstå varandra. Det handlar om en sorts tydlighet – både inför oss själva och inför andra.

Skådespelerskan Elisabeth Vogler, den roll Liv Ullmann gör i filmen Persona, har valt stumheten, hon vägrar att tala, vilket förstås är ett sätt att slippa upprätthålla en persona, att ta paus från det sociala spelet.

Så jag kan inte låta bli att se dem framför mig, nu i valveckan, våra partiledare. De som måste prata hela tiden, som ständigt avkrävs en tydlighet utan sprickor. Hur hanterar de sina personor?

Det är ju inte lätt ens att vara den man vill framstå som alla gånger och i politiken ska man dessutom framstå som den man tror att andra vill att man ska vara… Och om man håller fast vid Jung, så kan man också fundera kring hans begrepp skugga. För Jung är skuggan motpolen till personan. Skuggan är de delar av oss själva vi inte vill visa, de vi inte gjort till en del av vår mask, vår persona, men som finns där ändå.