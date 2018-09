Seinabo Sey – med rösten som trumfkort

Titel: "I'm a dream"

Artist: Seinabo Sey

Betyg: 3/5

Att "I'm a dream" bara är Seinabos Seys andra album är svårt att föreställa sig, med tanke på hur naturligt hon etablerat sig på svensk musikscen och som en av landets starkaste röster.

Hon fick sitt stora genombrott med singeln "Younger" 2013, och har sedan dess, gång efter annan, visat prov på såväl förnyelse som tidlös talang.

Så även på nya albumet "I'm a dream", där urkraftsrösten och blinkningar till retro-soul och gospel matchas med modern produktion, och där berättelserna rör sig mellan de flyktiga förälskelserna och kärleken till en förlorad förälder, mellan vår tids stukade kroppsideal och en för alltid pågående kamp för frigörelse; eviga sanningar förmedlade genom textrader som gränsar till det banala men som framförallt känns uppriktiga.

Här samarbetar Seinabo Sey återigen med producenten Magnus Lidehäll, precis som på debutalbumet "Pretend" från 2015. Men om vissa av låtarna på det albumet kändes så pass genompolerade att de blev snudd på främmande, som om de aldrig kom nära, har flera av låtarna på "I'm a dream" fått en naknare inramning. När det funkar som bäst ges Seinabo Seys röst utrymme att skina och spraka, alldeles nära. Men när det funkar sämre skapas istället en annan sorts distans, en känsla av något som saknas, av depåer som inte riktigt tömts.

Guldkornen återfinns någonstans däremellan, mellan det svulstiga och det nedtonade, i låtar som "Never get used to", "I owe you nothing" och "Remember" med Jacob Banks.

Seinabo Sey har beskrivit sitt andra album som en "personlig triumf". Och även om det i mångt och mycket också är en musikalisk triumf, buren av den där rösten som trumfar nästan allt, tror och hoppas jag att Seinabo Seys största bedrift fortfarande ligger framför henne. Det råder ju ingen tvekan om att hon kommit för att stanna.