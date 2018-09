Blackkklansman – Spike Lee är tillbaka!

Snart 30 år efter det stora genombrottet med "Do The Right Thing" är Spike Lee fortfarande en regissör att räkna med. Hans "Blackkklansman" må utspelas på sjuttiotalet, men landar rakt i samtiden. Lee är förbannad, politisk vass – och framför allt rolig. "Blackkklansman" är ju, i alla fall på ytan, en komedi.

Manuset bygger på en sann historia om hur en svart polisman infiltrerade Ku Klux Klan i Colorado i USA i slutet av 70-talet. Han får helt enkelt kontakt med Klu Klux Klan på telefon, och kan på det sättet lura dem på mer information. Sedan får hans vita kollega gå på mötena och träffarna. Klanmedlemmarna i Lees film utgörs mestadels av stolpskott – vapenfixerade, våldsamma och lättlurade. Men deras hat mot svarta och judar är verkligt.

Den bitvis rätt grovkorniga komedin kontrasteras sen effektivt med nedslag i allvar och historia. I en scen sitter till exempel en äldre man, spelad av Harry Belafonte, och berättar om hur en lynchning kunde gå till. Spike Lee väver effektivt samman historia och nutid, sjuttiotalets kamp för svartas rättigheter med samtidens motdemonstranter vid vitmaktmanifestationerna i Charlottesville. Paralleller som han inte ens behövt anstränga sig för att få fram. David Duke, en av ledarna i Ku Klux förekommer är en av rollfigurerna i filmen. När "Blackkklansman" sedan slutar i dokumentära bilder från Charlottesville dyker den riktige David Duke bland nyhetsmaterialet – fortfarande aktiv i vitmaktrörelsen. Inte helt oväntat får president Trump också en och annan känga i den här filmen.



"Blackkklansman" har också en rent filmhistorisk dimension, där Spike Lee tar upp hur svarta skildrats på film genom tiderna. Lees film inleds till exempel med ett klipp från "Borta med vinden", som ju utspelas under det amerikanska inbördeskriget. Senare gör han referenser till sjuttiotalets Blaxploitationgenre med sina svarta actionhjältar. Den rasistiska stumfilmen "The Birth of a Nation" från 1915 dyker också upp i en bisarr scen, där medlemmarna i Klu Klux Klan sitter tillsammans med sina fruar och äter popcorn medan de upphetsat hejar på klansmännen i filmen.

Jag tror att Spike Lee är unik, ingen annan göra filmer om det här ämnet, rasism och vitmaktrörelsen. Med lätt hand lyckas han vara både underhållande och angelägen.