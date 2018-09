Granström skapar humor och tvivel bland supersmarta fysiker

Romanen handlar om Elsa som återkommer till samma fysikinstitution där hon varit doktorand efter att ha forskat i Tyskland några år. En period som spätt på den känsla av tvivel som hon har inför den teoretiska fysikens möjligheter. Hon har nämligen arbetat med så kallade Hawkingstrålar, ett fält inom kvantfysiken där ingenting är möjligt att observera. Hon sitter och räknar på en sannolikhet.

Nu är hon tillbaka i Sverige ytterst desillusionerad och ska försöka få igång sitt arbete. Hon umgås med doktorander, blir ansvarig för en lågstatuskurs kallad fysik för poeter, blir djupt fascinerad av en man på institutionen som heter Albert, ett geni som så att säga fastnat. Hon börjar jobba med en lösning på det olösliga problemet, att hitta en modell som kan kombinera kvantfysiken och gravitationsteorin – en nöt ingen kan knäcka.

Romanen har en kvinnlig karaktär jag tycker att man rätt ofta träffar på i svensk prosa. En begynnande medelålders person, väldigt intelligent, men också på något vis oförmögen att leva. Avig i sociala situationer, ensam, grubblande liksom bakom en glasruta, handfallen inför frågor som: vad är meningen med mitt arbete? Hur har man en relation? Varför kan alla fika och skratta, men jag bara sitter här med en stel mask och känner mig alienerad?

Det är en karaktär jag är lite trött på, men Granström som har ett ljuvligt språk bryter det här med att roa sig kungligt med de olika kollegorna på fysikinstitutionerna – deras manér, kontaktförsök och isolering, eftersom det bara är några få som förstår vad de talar om.

Men vad gäller hennes vanliga tematik låter Granström sin Elsa brottas med problemet, som formuleras redan mycket tidigt, "en sorts paradox för en teoretisk fysiker – för att kunna närma sig naturen måste man avlägsna sig så långt ifrån den som bara är fysiskt möjligt och ägna sig åt matematik så abstrakt att man inte ens har några som helst garantier för att det man räknar på ens finns är observerbart i naturen.

Det blir till slut samma dynamik som gudstvivel. Hur ska man i längden kunna ägna sig åt att förstå hans avsikter och väsen och tolka tecknen när han eller det är så långt borta, så osynlig, så teoretisk att man aldrig kan var säker på att han finns.

Jag tycker mycket om Granströms sätt att lägga upp den här berättelsen. Den är faktiskt ganska rolig på sina ställen med scener från kursen i fysik för poeter. Saktmodigheten, desperationen och högfärden hos kvantfysiker som allt för länge fått sitta med bara teorier. Gudarna Esinstein och Hawkings.

Hon glömmer heller aldrig att se sig om i rummet rent språkligt. Men det finns även något opedagogiskt hos Granström som jag tycker om här. Diskussionen mellan karaktärerna handlar om begrepp som den antropiska principen, horisontkomplementaritet och strängteori.

Hon lägger inga transportsträckor på att förklara de begreppen, hennes gestalter lever bland dem och förstår man inte får man slå upp det själv. Jag har sökt en hel del under läsningen och via romanen kommit in på särkvarkar och charmkvarkar, fysikhistoria och annat. Det är en form av läsning jag tycker mycket om. "Jag stänger dig inte ute" säger författaren, men lite får du allt ta reda på. "Jag kan inte låta mina romankaraktärer blir den stackars föreläsaren för fysik för poeter."

Och slutet är bedårande oväntat och abrupt.