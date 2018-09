Oväntade möten i danskonserten "Near"

Dramaten-aktuella danskonserten "Near" är ett samarbete mellan den svenske hiphopartisten Yung Lean och Cullbergbaletten. Verket, en slags hybrid mellan musikkonsert, dansperformance och poesi, hade urpremiär på festivalen Way Out West i Göteborg i somras, där vår reporter Matilda Källén fick möjlighet att sätta sig ner tillsammans med koreografen Eleanor Bauer.