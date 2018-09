Tyg, trä och lera tar plats i konsten

Det känns som att den materialmedvetenhet i samtidskonsten som den här utställningen vill påvisa beror på dom gångna decenniernas postmoderna koncentration på ytan, att detta blanka abstraherande plan nu behöver fyllas på med materialens energi och näring för att det ska kunna hända något nytt. Och då är motsättningen mellan konceptkonsten där uppe i skyn och hantverket nere på ateljégolvet plötsligt borta.

Och faktiskt, trots att dom här konstnärerna gått bakåt, för att utforska gamla, traditionella tekniker, så känns ändå både greppet och resultatet – ja nytt är kanske fel ord - men angeläget.

Förra året fick textilkonstnären Britta Marakatt-Labbas verk stor internationell uppmärksamhet på Documenta i tyska Kassel, med sin historieberättande sömnad, om den lappländska natur där modern gruvdrift och mineralutvinning ställs mot traditionella samiska näringar, inte minst nu när Kiruna flyttas för att inte rasa ner i underjorden. På en väl använd grå presenning har Britta Marakatt-Labba broderat en karta över människans rörelser och behov, med små skyltar för vägnummer och parkeringsplatser, ett verk som jag gärna knyter an till Andreas Erikssons väldiga vävnader över landskap, där färgskiftningarna kommer sig av att linet till garnet vuxit i olika trakter av landet, och till veteranen Sheila Hicks mer glatt färgade men strängt geometriska jättematta som delar av en av salarna, inspirerad av bland andra latinamerikanska mönster.

Men jag kan lika gärna låta tråden haka i Katrine Helmerssons slingrande tyg- och lerskulpturer skapade under flera vistelser i Mali, i samarbete med Abdoulayé Konaté, och hans komplicerade mönster av ceremoniellt färgade tygremsor, eller in till taiwan-amerikanske Lee Mingweis skräddarinstallation, där sytrådar löper från trådrullar över rummet till ett bord där man faktiskt kan få lämna in sina slitna kläder till lagning och en pratstund under utställningens gång.

Det kan låta onödigt vitsigt att jag som åskådare söker spinna röda trådar mellan verken, men faktum är att dom organiska materialen ger en samstämmighet i tempo och tonläge som håller ihop dom faktiskt rejält disparata ämnena.

Men strängt taget, apropå konstens hierarkier, så är det nog ändå samtidskonsten som erövrat konsthantverket, och inte tvärtom.