Veckans ord: Vinnare

Så kom den äntligen. Valnatten Sverige laddat för i flera månader. Att ett tydligt resultat inte var att vänta; ja det visste vi nog alla men att än den ena än den andra partiföreträdaren skulle stå i media och tala om en tuff valrörelse och att det egna partiet trots allt klarat utmaningen och därför var en vinnare; ja var det ändå inte att tänja väl mycket på just begreppet vinnare?

Jag menar vi har ju ett parti som är en hårsmån från att åka ur riksdagen, två stora som gjort sina sämsta val på länge och så ett som ökat med fyra procentenheter – likväl betraktade de sig alla denna kväll som vinnare. Men förlorar inte ordet rent av sin betydelse när den i praktiken sätts på så vitt skilda resultat?

Att pepp kan behövas en valnatt som den vi just upplevt – det är inte svårt att förstå men jag funderar över om inte vår tids fokusering på att vara en vinnare istället blir en belastning nu när ett antal vinnarskallar ska försöka förhandla fram en ny regering. Frågan är om svenska folket i längden köper den något oförsonliga tonen vi sett i kampen om förstaplatsen eller om den verklige vinnaren i slutänden är den som i lugn och ro bidar sin tid?

"The winner takes it all" av Abba. Ett soundtrack som kanske inte beskriver den pågående regeringsförhandlingen men väl vår tids besatthet i att framstå som lyckade, som vinnare. Fast i populärkulturen kan man underbart nog få frossa i det motsatta åtminstone i början av berättelsen. Sen brukar mesen tuffa till sig, ta revansch och bli den verklige vinnaren. Exemplen är ju oändligt många men jag tänker särskilt på två filmer som tagit den kinesiska filmmarknaden med storm. Amerikanska actionrullar brukar gå bra i Kina men nu handlar det om två Bollywoodfilmer: Amir Khans Dangal och Secret Superstar.

Båda lyfter fram starka unga kvinnor som bryter mot omgivningens föreställningar kring vad tjejer kan och får göra. I Dangal lyckas en tjej från en landsortshålla till slut vinna guld i brottning i OS. Det är en sann historia faktiskt. 2010 vann Geeta Phogat guld för Indien. I Secret superstar framför en ung förtryckt kvinna sina låtar iförd heltäckande hijab och blir vips en sociala medier-stjärna – och lyckas på kuppen bosta sin mammas självförtroende så till den milda grad att hon till slut lämnar den misshandlande maken. Se där en första klassens vinnare!

Att indiska kvinnor, som ofta får kämpa hårt för sina rättigheter, kan njuta av att se de här filmerna är inte konstigt. Men jag undrar vad kineserna faller för? Är det vinnarkonceptet? Kinas ekonomiska framgångar är svåra att slå men kanske inspirerar filmerna till nya landvinningar i jämställdhetens tecken? Jag ska ärligt säga att jag inte vet men behovet av att framstå som en vinnare är en mänsklig drift. Likaså att alliera sig med framgången. Sedan är frågan vad man laddar ordet med. Jag misstänker att vi de kommande veckorna kommer att erbjudas många olika tolkningar av ordet vinnare. Det är kanske lika bra att se det som exempel på språklig förnyelse?