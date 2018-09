"Game of Thrones" blev bästa dramaserie

Priser till bästa kvinnliga respektive manliga huvudroll gick till Claire Foy i "The Crown" och Matthew Rhys i "The Americans" under galan, vars inledning färgades av politik.

Galan, tv-världens motsvarighet till Oscarsgalan, inleddes med att komikerna Kate McKinnon och Kenan Thompson, båda från det nominerade programmet "Saturday night live" framförde ett ironiskt musiknummer om hur man äntligen kommit tillrätta med problemet med snedvriden representation.

Det följdes av skämt från värdarna Colin Jost och Michael Che:

– I år får publiken lov att dricka på sina platser. Hoppas att ni uppskattar det _ för det enda Hollywood behöver just nu är en massa människor som förlorar kontrollen på jobbet, sade Jost.

"The handmaid's tale", ett av de tv-program som nominerats i flest kategorier, beskrevs av Michael Che som "en imaginär framtid där en hel grupp människor är tvungna att arbeta och göra barn mot sin vilja" _ eller:

– Det är vad svarta människor kallar historien.

Även en del stjärnor hade gjort politiskt färgade klädval. "Black-ish"-skådespelaren Jennifer Lewis hade till exempel på sig en tröja från sportmärket Nike för att stötta den tidigare NFL-spelaren Colin Kaepernick.

Nike lanserade nyligen en reklamkampanj med Kaepernick, som i protest mot rasism vägrat knäböja när nationalsången spelats inför NFL-matcher.