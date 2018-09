True crime mest populärt bland kvinnor

True crime-genrens popularitet sköt i taket, i och med den första säsongen av podcasten 'Serial' 2014. Torsdag den 20 september har säsong tre av podden premiär.

Sedan första säsongens succé har det dykt upp en uppsjö av tv-serier, podcasts och dokumentärer som fokuserar på verkliga brott.

En amerikansk forskningsrapport från 2010 kom fram till att det i högre utsträckning är kvinnor, snarare än män, som söker sig till true crime. Amanda Vicary är docent i socialpsykologi vid Illinois Wesleyan University och hon har genom sin forskning upptäckt att det är vissa egenskaper i true crime som lockar kvinnor.

– Vi har upptäckt att kvinnor gärna vill höra en psykologisk diskussion om varför en mördare utför sitt brott och hur det går att undvika eller överleva brottet. Kvinnor är också mer benägna att vilja läsa om kvinnliga offer, än män är, säger Amanda Vicary, docent i socialpsykologi vid Illinois Wesleyan University.

På iTunes rankning över de största poddarna i USA just nu är åtta av tjugo inriktade mot true crime.

Fyra år innan Serial hade premiär, publicerades forskningsrapporten "Captured by True Crime: Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder, and Serial Killers?".

Genom en studie kring true crime-litteratur kom forskarna Amanda Vicary och Chris Fraley fram till att kvinnor är mer benägna att ta till sig genren än män.

Rapporten visade att kvinnor oftare recenserar böcker i true crume-genren online, jämfört med böcker i andra kategorier. Forskarna såg också att när män och kvinnor fick välja en bok med något slags våldsamt innehåll, var det mycket vanligare att kvinnor valde böcker inom true crime-genren.

Amanda Vicary säger att den ledande evolutionspsykologen i USA, David Buss, har en teori om att människor utvecklat benägenheten att begå mord och våldsamma brott genom historien. Med det som bakgrund menar hon att vi också, genom att lära oss hur mördare fungerar eller hur brott begås, omedvetet kan arbeta för vår egen överlevnad.

Men då är frågan varför amerikanska kvinnor skulle bry sig mer om det än män, trots att amerikanska män löper större statistik risk att råka ut för ett våldsamt brott.

– Det är ofta ovanliga brott som dyker upp i true crime-genren, men det är samtidigt brott som kvinnor i större utsträckning råkar ut för. Därför kan det ses som mer relevant för kvinnor att intressera sig för genren. Som ett omedvetet sätt att söka sig till genren som en överlevnadstaktik, säger Amanda Vicary.

Samtidigt som hon tror att det kan finnas ett genetiskt arv tror hon att kvinnor, genom sin historiskt mer utsatta roll i samhället också söker efter sätt att skydda sig i våldsamma situationer.

På frågan varför det är intressant att undersöka om kvinnor eller män är mer benägna att tycka om true crime, menar Amanda Vicary att forskningsresultaten kan säga något om samhället och om kvinnors mentala hälsa.

I USA är rädslan för våldsamma brott högre hos kvinnor än män, trots att män statistiskt sett är troligare att bli dödade i ett våldsbrott.

– Oron bland kvinnor över att utsättas för brott kan öka till orimliga nivåer. Kvinnor kan lära sig viktiga överlevnadstaktiker, men när de tar del av allt mer true crime skulle det också kunna göra dem mer paranoida. Skulle det kunna göra att dem inte kan delta på ett normalt sätt i samhället? Det finns risker, säger Amanda Vicary.