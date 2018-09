Sjutton livgivande kapitel om att vara nära döden

Titel: Jag är, jag är, jag är – Ett hjärtslag från döden

Originaltitel: I am, I am, Iam - Seventeen brushes with death

Författare: Maggie O'Farrell

Översättare: Malin Bylund Westfelt

"I am, I am , Iam" är den engelska titeln på den här boken. Jag är, jag är, jag är alltså. Och den säger allt om vad detta är. Inte en roman. Inte noveller. Inte en fackbok. Det är helt enkelt en samling med vittnesmål om att vara vid liv. Om vad det innebär att vara vid liv. Och visst – som undertiteln lyder på svenska – den insikten kommer av att ha befunnit sig Ett hjärtslag från döden.

Vilket Maggie O’Farrell gjort, ett antal gånger, och på många olika sätt. Sjutton kapitel handlar det om, Seventeen brushes with death, lyder undertiteln på den engelska utgåvan.

Hon skriver här för första gången om den hjärnhinneinflammation som nästan dödade henne som barn, som gjorde henne förlamad i två år och som gav henne livslånga neurologiska men. Hon har haft en machete mot strupen en gång, nästan drunknat en annan. Och hon avslutar med ett hjärtskärande kapitel om sin dotters sjukdom. Men det är ändå ljust i tonen; märkvärdigt lätt i sitt allvar.

Jag har själv läst fem av Maggie O’Farrells åtta romaner. Den första när jag var gravid och sjukskriven och ordinerad att ligga stilla för att allt skulle kunna gå bra. Därför blir även den här boken blir speciell för mig. Jag kan, på olika sätt, känna igen mig och relatera till flera av de situationer och känslor hon skriver om. Och jag vet ju redan att författaren O’Farrell har den goda berättarens förmåga att med skenbar enkelhet lotsa läsaren genom ett skeende där minnet är centralt, där barnet alltid är synligt, alla känslor tillåtna.

Det handlar ju, den handlar ju, om oss alla.

Och jag kan så väl förstå att den här boken blivit vald till årets bok i inte mindre än sex engelsk-språkiga dagstidningar. Det handlar ju, den handlar ju, om oss alla. Hur döden lever med oss, så nära, men hur vi inte kan vara ständigt medvetna om det, inte skulle orka då.

Däremot behöver vi då och då påminnas om den, för att förstå vad livet är, för att kunna säga – som O’Farrell gör - att jag är, hon är, vi är.