The New York Review of books sparkar chef efter kritiserad metoo-essä

Jian Ghomeshi avskedades 2014 från sitt jobb som programledare på den kanadensiska motsvarigheten till Sveriges radio efter att en före detta flickvän anklagat honom för sexuella övergrepp.

Enligt tidningen The Star ska också unga journaliststudenter ha varnats för att göra praktik på Ghomeshis kulturmagasin Q, på grund av hur han behandlade framför allt unga kvinnor. Efter att flera anklagelser om sexuellt våld kommit fram, friades han från samtliga åtalspunkter 2016.

I fredags publicerade en av USA:s mest prestigefyllda litterära tidskrifter The New York Review of Books en essä där Jian Ghomeshi för första gången på fyra år talar om anklagelserna och hur han upplever att ha blivit en citat "Metoo-pionjär". "Jag kan inte bara flytta till en annan stad under pseudonym", skriver han, och att han har funderat på att ta sitt liv.

Texten har skapat en intensiv debatt kring om män som anklagats för sexuella övergrepp, även om de friats, ska få hjälp att komma tillbaka i offentligheten av en tidskrift som The New York Review of books.

En av kritikerna, journalisten Ruth Spencer, redaktör på New York Magazine, säger till CBC att essän saknar självinsikt.

– Han avfärdar anklagelserna och beskriver sig mer som en dålig pojkvän eller en player, snarare än en man som har anklagats för att ha slagit kvinnor så hårt att de inte kan se rakt.

I en intervju i tidskriften The Slate försvarar tidskriftens chefredaktör, den nederländsk-amerikanske författaren Ian Buruma, publiceringen med att han inte kan sätta sig till doms över vad som är rätt och fel i anklagelserna mot Ghomeshi.

Nu får Ian Buruma alltså lämna tidskriften, det rapporterar fler medier bland annat CNN.