"Searching" – på jakt efter skärmtidens berättarteknik

Titel: Searching

Regissör: Aneesh Chaganty

Skådespelare: John Cho, Debra Messing, Michelle La m fl

Genre: Thriller

Betyg: 3 av 5

Våra allt mer digitaliserade liv har sedan länge varit på väg att invadera film- och tv-konsten. I år är det till exempel hela 20 år sedan den romantiska e-postkomedin "Du har mail", och ett av de vanligaste greppen i den hyllade ungdomsserien "Skam" var ju de många sms- och chattkonversationerna.

Mer sällsynt är det att man låter en hel film utspelas på dator- och mobilskärmar, men "Unfriended" (2014) var till exempel en skräckfilm som utspelades i en gruppvideochat. Samma producent, Timur Bekmambetov, ligger också bakom "Searching". Han har lanserat ett eget genrenamn för den här typen av skärmfilmer, Screenlife, och planerar att ösa ut produktioner berättade på det här sättet framöver. Egentligen är det ju inte så märkligt. Så mycket av det vi gör idag kretsar kring våra telefoner, skärmar, chattar, appar och videosamtal. Det är nästintill så att filmer där folk träffas på riktigt hela tiden börjar kännas orealistiska.

"Searching" väver i alla fall in skärmtiden som en naturlig del av handlingen. David Kim (John Cho) försöker spåra upp sin försvunna dotter genom ledtrådar som han hittar i hennes dator (mailen, en videochatt-sajt, kontoutdrag, olika webbtjänster.) Och för att det inte ska bli för enahanda rent bildmässigt så kommer det också in bilder i filmen från bland annat livestreamande nyhetskanaler, videosamtal, karttjänster och bildmaterial från polisförhör. Mot alla odds är det här en riktigt effektivt berättad historia, den berättartekniska begränsningen till en datorskärm fungerar som en klaustrofobisk förstärkning av intrigen. Man får även in några välplacerade kängor till gråtande Youtube-vittnesmål och hatdrev på Twitter.

Men när den stora skärmen, alltså bioduken, släcks efter filmen slut, så svalnar mitt intresse för "Searching" också på ett oroväckande snabbt sätt. Visst är "Searching" en kul uppvisning i skärmberättande, men någon plats för någon djupare identifikation eller konstnärligt drabbande bildspråk uppstår förstås inte i det här begränsade och pressade berättandet. På det viset påminner "Searcing" om så mycket av det ständiga flödet på sociala medier och dygnet runt-sändande nyhetskanaler. Det fångar och engagerar – men bara för ögonblicket.