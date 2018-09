Ryskt mänskligt på Vladivostoks internationella filmfestival

Den japanske animatören Koji Yamamura håller workshop på Pacific Meridian som Vladivostoks internationella filmfestival heter. Han spelar upp en sekvens ur sin film Mount Head för att sedan berätta hur han går tillväga rent praktiskt när han skapar sina bilder. Mount Head handlar om en man på vars huvud det börjar spira en växt.



Koji Yamamuras filmer är en av festivalens satsningar jämte rysk tecknad film, dokumentärer, kortfilmer och så vanliga spelfilmer. Det är sextonde året i rad som Vladivostok står värd för en filmfestival med fokus på länderna i Asien. 189 filmer från nästan 50 länder visas under veckan. I tävlingskategorin spelfilm är bara ett av bidragen ryskt medan flera kommer från Kina och Taiwan.



The Great Buddha är en av tävlingsfilmerna. Det är en stark berättelse om livet i Taiwans centrala och södra delar där korruptionen är utbredd och den lilla människan får sota för sånt hen inte är ansvarig för. Jordan Shieles film The Silk and the flame handlar också om landsbygd; den kinesiska och hur svårt det är att komma ut som homosexuell när familjen kräver att man ska gifta sig och få många barn.



- Även om huvudrollsinnehavarens pappa misstänker att sonen är homosexuell och till slut frågar honom rakt ut så vill han fortfarande att sonen sak gifta, säger Jordan Schiele som arbetat med film i Kina i tio år.



Efim Zvenyatsky är festivalens konstnärlige ledare. Han säger att det som utmärker årets filmfest är att de ryska filmerna är på väg tillbaka.



- Det har funnits ett kommersiellt intresse inom filmindustrin efter Sovjetunionens fall och det har gjort mig ledsen, irriterad och sårad, säger Efim Zvenyatsky.



Han menar att människoperspektivet gått förlorat i den ryska filmen men att det nu håller på att vända.