Avslag för planerad Vilks-utställning på alternativ bokmässa

– Det är några av mina målningar med klassiska motiv och en och annan rondellhund som jag kommer att visa.

Efter förra årets intensiva debatt beslutade arrangörerna bakom Bok- och biblioteksmässan i Göteborg att högerextrema Nya tider inte skulle få ställa ut i år. Därför arrangeras nu en "alternativ" bokmässa där bland annat Katerina Janouch och sverigedemokratiske Kent Ekeroth är inbokade. Men Göteborgs Idrotts- och föreningsförvaltning har nu gett avslag till att Alternativa Bokmässan får hyra plats på Heden i Göteborg till helgen.

Finansieringen kommer bland annat från just Nya tider. Och ett av mässans dragplåster var tänkt att vara en utställning av Lars Vilks, som också är utannonserad att framträda personligen under söndagen. Men Lars Vilks lever under dödshot och med livvaktsskydd, och har inte kunnat ställa ut på länge på grund av de säkerhetsrisker det kan medföra.

– Det vilar ju på en viss osäkerhet hela det här företaget, men i alla fall utgår man ifrån att det ska kunna bli av. Men det vore bra om man fick genomfört en sådan här sak för att det är ju inte sannolikt att det kommer inträffa något, det kommer säkert att gå lugnt till.