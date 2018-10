Omvärlden uppmärksammar domen mot Kulturprofilen

Medier världen över rapporterar i dag om fängelsedomen mot den så kallade Kulturprofilen. Och i de flesta artiklar nämns Nobelpriset i litteratur redan i rubriken. Att priset inte delas ut i år har fått omvärlden att intressera sig för rättsprocessen mot kulturprofilen och gör att han kopplas samman med varumärket Nobel.

Nyhetsbyrån AFP skriver om "Nobelskandalen" och amerikanska Time magazine kallar kulturprofilen "mannen i centrum för sexskandalen kring nobelpriset i litteratur". New york times förklarar skandalen kring honom som orsaken till att årets nobelpris ställts in.

Franska Le Monde beskriver fallet som en av de första stora rättsprocesserna i Me Too-eran, och hade liksom brittiska The Guardian nyheten på sin förstasida under eftermiddagen. Spanska El País rapporterar om domen på sin kultursida och har tidigare beskrivit kulturprofilen som Sveriges Weinstein.

Domen blev offentlig ungefär samtidigt som Nobelpriset i medicin delades ut. Det fick BBC Mundo att twittra ut kulturprofilens namn som en av pristagarna. Kort därefter kom en rättelse.