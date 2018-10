Nyinspelningen av Suspiria stäms för plagiat

Den italienske regissören Luca Guadagnino som fick sitt genombrott med "Call me by your name" har gjort en nyinspelning av skräckmästaren och landsmannen Dario Argentos 70-talsfilm Suspiria. Den handlar om en balettakademi som drabbas av övernaturliga fenomen.

Guadagninos Suspiria visades på Venedigfestivalen och ska ha biopremiär i slutet av oktober, men nu har de efterlevande till den kubansk-amerikanska konstnären Ana Mendieta stämt producenten Amazon Studios för plagiat. Flera av scenerna är uppenbart inspirerade av Ana Mendietas filmade performanceverk från 70-talet, och några sekvenser har redan plockats bort från filmens trailer. Luca Guadagnino har sagt i intervjuer att han inspirerats av Mendietas verk. Men var går gränsen mellan hyllning och plagiat?

Förhandlingar lär följa.