Svensk metal väcker debatt i Latinamerika

”Idag har jag chansen att förhindra att Guatemala blir ett Sodom och Gomorra”, sa ledamoten Marcos Fernando Yax Guinea när den guatemalanska kongressen i förra veckan diskuterade om det svenska black-metalbandet Marduk ska släppas in i Guatemala eller inte.

Bandet är bokat för en konsert i Guatemala city den 11 oktober – en av omkring 15 spelkvällar under deras pågående turné i Latinamerika. Men bara 13 kongressledamöter röstade för att tillåta Marduk i Guatemala medan 87 röstade emot. Nu väntar ett beslut från landets migrationsmyndighet.

Liknande tongångar hörs i bland annat El Salvador, Mexiko och Colombia, där Marduk har inplanerade spelningar och deras texter om satanism och död är kontroversiella.



Den konservative Bogotá-politikern och pastorn Marco Fidel Ramírez kallar Marduk för ett "äckligt, satanistiskt, korrupt och blasfemiskt rockband från Sverige”, och har startat ett Twitterupprop för att stoppa dem i Colombia. Och deras spelning i Bogotá som skulle hållas på fredag ställdes nyligen in – eftersom konsertlokalen tvingats stänga tillfälligt för att inte ha uppfyllt vissa lagkrav för verksamheten. Men på onsdag ska Marduk uppträda i Pasto i västra Colombia och den spelningen har inte stoppats.



Även i Sverige har Marduk mötts av avståndstagande. I våras avslöjade tidningen ETC att två av bandmedlemmarna hade beställt nazistisk propaganda från NMR. Det gjorde att en konsert på Fryshuset i Stockholm ställdes in. I ett svar på sin Facebooksida nekade Marduk till nazistkopplingarna, och skrev att deras texter "handlar om religion och historia – inget annat".