30 år av konstaktivism med Guerilla girls

Aktivistgruppen Guerilla Girls bildades i USA 1985. I över 30 år visat de på brist jämnställdhet och mångfald på konstscenen, det har de gjort slagkraftigt och med mycket humor. Deras protester och aktioner genom åren kan man nu ta del av på Mjellby konstmuseum utanför Halmstad. Till exempel den berömda bilden där en nakenkvinnokropp av Ingres, försett med aphuvud och texten "Do Women have to be naked to get into the Met".

Under öppningsdagarna på Mjellby konstmuseum var två Guerilla girls på plats och det var också P1 Kulturs Cecilia Blomberg som berättar mer om gruppen i klippet ovan.