Bokhandeln påverkas negativt av uteblivet nobelpris

Nobelveckan är i full gång och ett vanligt år skulle årets litteraturpristagare presenteras i dag. Men efter allt tumult kring Svenska akademien, lät institutionen i våras meddela att årets litteraturpris uteblir.

De senaste åren har Kulturnytt besökt Bokcafé Pilgatan i Umeå för att få de engagerades reaktioner på årets nobelpristagare i litteratur. Vid en av bokhyllorna står styrelseledamot Jan Danielsson och sorterar i utbudet bland tidigare nobelpristagare.

– Just framför mig ser jag José Saramago. Här står Steinbeck och den kinesiske författaren Mo Yan, säger Jan Danielsson medan han tummar lite på böckerna.

Jan Danielsson, berättar att han kommer sakna bokcaféts egna årliga Nobelpris-evenemang i dag, men menar att de själva inte brukar sälja några större mängder av den nya nobelpristagaren.

Emma Hernell, vice vd för HUI Research som forskar kring handeln, menar däremot att Sveriges bokhandlares vinst i stort påverkas negativt av att det inte delas ut något Nobelpris i år.

– Den här perioden under hösten är generellt sett väldigt viktig för bokhandeln. Det börjar med bokmässan, ett antal priser under hösten och sedan blir det julhandelsförsäljning. Julhandeln är extremt viktig för bokhandeln och då är det klart att all uppmärksamhet som ett nobelpris ger har betydelse, säger Emma Hernell.

Hon menar också att hur stor påverkan priset har också beror på vilken typ av författare som vinner just det året.

– Är det en författare som finns översatt, eller är det så att böckerna behöver översättas och komma in på marknaden från andra länder? Sedan är det också en skillnad hur lättillgänglig författaren är. Är det en poet, en dramatiker eller en skönlitteraturförfattare? Det spelar också in, säger Emma Hernell.

Jan Danielsson på Bokcaféet i Umeå anser att nobelpriset lägger lite för mycket vikt vid ett specifikt författarskap varje år, även om han i stort uppskattar Svenska Akademiens arbete.

– De gör ett jättestort arbete för att popularisera stora författare i världen. De låter översätta texter från språk där det inte finns något utgiver på svenska och som ledamöterna själva inte kan läsa. Men det negativa är kanske att det blir lite för mycket fokus på en person per år. Och det finns ju mer än en bra författare i världen, säger Jan Danielsson.