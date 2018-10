Metoo-uppropet växer i Bollywood

Det var för tio år sedan under inspelningen av den romantiska komedin "Ok horn please" som filmens huvudrollsinnehavare ska ha antastat skådespelerskan Tanushree Dutta. Hon anklagar även en regissör för sexuella ofredanden.

Redan då det begav sig sökte hon stöd hos en branschorganisation. Istället attackerades hon av en arg mobb som hade sönder hennes bil medan hon satt i den. Hon stämplades också som oprofessionell och uppdragen tog slut.

När me too-rörelsen spreds över världen ifjol var det i tyst i Bollywood. Någon enstaka kvinna försökte berätta sin historia men responsen var lika med noll. I andra delar av det indiska samhället däremot tog diskussionen fart. Men nu verkar det som om åtminstone delar av landets filmindustri är redo att tala om det som länge varit en offentlig hemlighet, nämligen sexismen och trakasserierna.

De två männen som Tanushree Dutta pekat ut förnekar anklagelserna men hon har de senaste dagarna fått stöd från allt fler tongivande personer inom Bollywood, både män och kvinnor, och inte bara det. Fler kvinnor stiger fram och berättar om sina erfarenheter. Ytterligare män pekas nu ut, en av dem har redan förlorat ett uppdrag och hans kollegor ber om ursäkt för att de inte agerat för att skydda kvinnorna.

Pressen ökar dessutom på de som ännu inte sagt något, det vill säga Bollywoods största stjärnor, att börja tala. På pressträff efter pressträff ställs obekväma frågor.

De senaste dagarna har även anklagelser riktats mot författare, komiker och journalister.