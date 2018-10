Gunvor, 76, dansar med Skånes dansteater

Koreografen Ben Wright har bjudit in ett gäng gästdansare, allt ifrån barn till pensionärer, till uppsättningen.

– Utmaningen är att man som äldre är långsammare, och att musklerna lättare glömmer bort rörelsemönstret. Men glädjen finns där, säger Gunvor Söderholm. Hon är 76 år gammal och är med i Ben Wrights koreografi i Skånes dansteaters uppsättning på Malmöoperan.

Scenografin ser lite ut som taget ur en filminspelning, med kulisser och rekvisita. Och medan miljön successivt bryts ner, och saker bärs ut under föreställningens gång så fortgår dansen. För den handlar hur en grupp klarar sig medan omgivningen förändras kraftigt eller som titeln antyder "To find a way with one another" alltså att hitta en väg fram tillsammans.

Vid sidan av de professionella dansarna så är det 18 amatörer. Den yngsta är 12, den äldsta är 76 och ett par av dansarna sitter i rullstol. Koreografen Ben Wright har medvetet valt en ensemble med så stor mångfald som möjligt.

– Det ska vara en föreställning som är inkluderande och så representativ som möjligt för hur världen ser ut även utanför operahusets väggar, säger han.

Skånes dansteaters uppsättning i höst är tvådelad och innehåller också, vid sidan av Ben Wrights stycke, en koreografi av David Hernandez som heter "Lonely Hunter". Tillsammans har uppsättningen fått namnet Belonging. Premiär 13 oktober.