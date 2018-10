Svensk film vann Student-Oscar

Det är regissören Jonatan Etzler examensfilm, tillsammmans med åtta andra elever, från Stockholms konstnärliga högskola.

– Det är helt fantastiskt. Det är det bästa som kan hända med en studentfilm, säger Jonatan Etzler som tog emot priset i Los Angeles.

Av 1582 kortfilmer från hundratals hög- och filmskolor runt om i världen utsågs 19 vinnare i olika kategorier. Etzlers film vann guld i kategorin berättande från internationell filmskola.

Varför vann den du tror du?

– Oj, jag tror att de var tagna av den. Den är medryckande och spännande och den handlar om självskadebeteende och sociala medier. Aktuella teman, säger Jonatan Etzler.

I novellfilmen "Get ready with me" spelar Shanti Roney en högstadielärare. När en av hans elever visar upp ett vlogginlägg för klassen blir eleverna äcklade. Lukas, spelad av Roney, ser det som ett rop på hjälp och dras in i en thrillerliknande historia.

Filmen visas i SVT till våren.