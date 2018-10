Per Wästberg: Vi uppmanar Frostenson att frivilligt utträda

– Vi har godkänt en resolution där vi uppmanar henne att frivilligt omgående utträda. Den resolutionen kommer att publiceras offentligt om några dagar, säger Per Wästberg.

Är Akademien enig om den resolutionen?

– Så gott som. Den finns två reservanter, annars är det enigt, säger Per Wästberg.

På torsdagskvällen meddelade Per Wästberg att Akademien har valt in två nya ledamöter, men kort därefter dementerades uppgifterna av ständige sekreteraren Anders Olsson om att de har valts in. Per Wästberg förtydligar det hela:

– Vi har valt in två ledamöter, men det kan just nu, på fredagen anses oklart därför att den ena invalda ville ha betänketid till måndag. Den andra invalda befann sig onåbar på utlandsresa. Vi hoppas på ett ja-besked på måndag och då går det vidare till kungen som får godkänna. Sen är det officiellt, säger Per Wästberg.

Blev de tagna på sängen av frågan?

– Den ena har vi inte fått någon kontakt med. Den andra var hedrad.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson säger till Kulturnytt att det inte alls är säkert att resolutionen kommer att offentliggöras. Han hänvisar frågor om resolutionen till den nyinvalde ledamoten Eric M Runesson.

Hela intervjun med Per Wästberg kan ni höra i Söndagsintervjun som finns som länk här nedanför.