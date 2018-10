Katja Kettus roman övertygar

Genre: Prosa

Författare: Katja Kettu

Titel: "Nattfjärilen"

Översättning: Janina Orlov

Den unga Irga flyr på skidor från Finland över gränsen till Sovjet. Året är 1937, Irga är gravid och skidar för livet för att rädda sig och sitt utomäktenskapliga barn medan okvädningsorden haglar över henne. Tanken är att ta sig till andra sidan där kärleken Vargtand väntar. Livet blir dock ett annat än planerat. Vargtand försvinner och Irga är stum sedan hon förlorat tungan i ett tortyrliknande övergrepp strax innan flykten. I Sovjetunionen tas hon för spion och hamnar i fångläger där tortyr och övergrepp fortsätter. Men här grundläggs också djup vänskap och spirande kärlek. Och med sexualiteten som en städning följeslagare och möjlighet.

Precis som i Kettus förra roman "Barnmorskan", som utspelade sig i Finland under Andra Världskriget, reser Katja Kettu tillbaka i tiden. Den här gången är det Stalins välde som gestaltas. Romanen tar fart när den finska journalisten Verna åker till en by i norra Ryssland för att återförenas med sin far, etnologiprofessorn Henrik Malinen. Tyvärr hon kommer för sent och istället möts hon av synen av sin döda far i en rysk byskola. På plats i den lilla byn Lavra i republiken Mari blir Verna varse att står stilla. Där träffar hon en äldre kvinna, som visar sig bära på en egen historia full av hemligheter och mysterier. Bit för bit vecklar en vidunderlig familjehistoria ut sig. En historia som sträcker sig tillbaka till Irgas öde i fånglägret.

"Nattfjärilen" är en berättelse som inte är helt lätt att tränga in i, full av karaktärer och olika trådar som först ligger huller om buller. Men när läsaren väl tagit sig in öppnar sig en smutsig och fängslande värld, svår att värja sig emot. Katja Kettu skriver med en slags frenesi och trovärdighet som med sitt starka bildspråk gör "Nattfjärilen" till en säregen och övertygande roman.