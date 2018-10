Vem vinner Man Booker-priset?

– Därför att litteratur är kul, oavsett språk. Man Booker-priset är ett av det största litterära priserna för engelskspråkig litteratur och en rolig grej med just det här priset är att de nominerade kan komma från i stort sett hela världen. Det kan vara böcker skrivna i länder i det som kallas Samväldet, det som en gång var brittiska imperiet, plus några till. Sedan några år tillbaka, också USA. Den gemensamma nämnaren är att de är skrivna på engelska.

Varför läser du de nominerade?

Ibland tycker jag att det bästa med litteraturpriser är inte att det talas om litteratur, utan att det smalnar av kring litteratur. Det finns så mycket gott att läsa som ges ut varje år, och då känns det bra när någon har gallrat åt en redan. Dessutom är det en rolig anledning till att kika på de nominerade och speciellt vinnarna för att deras vinst ofta skvalpar över på svensk litteratur i form av översättningar. Till exempel är Hilary Mantel dubbel vinnare av priset för sina böcker Wolf Hall och För in de döda, Och nobelprisvinnarna Kazuo Ishiguro och Alice Munro är bara två av flera nobelprismottagare i litteratur som prisats av Man Booker.

Vilka är de nominerade?

Vi har den yngsta nominerade någonsin, 27-åriga Daisy Johnson från England som är nominerad för sin debutroman Everything under, en komplicerad mor och dotter-historia i moderna England, en omarbetning av en grekisk myt som jag inte tänker avslöja. Vi har kanadensiska Esi Edugyans Washington Black, om en elvaårig slav på Barbados som flyr och ägnar sitt liv åt teckning och vetenskap, nordirlänska Anna Burns som skriver om samhället och kärleken under konflikten i Nordirland på 70-talet, amerikanska Richard Powers, det kanske tyngsta namnet i år eftersom han har skrivit över tio böcker och fått The national book award. Hans tegelsten The Overstory är en hyllning till träd och naturen, en till amerikan, Rachel Kushner, som skriver om fängelsesystemet i USA i The Mars Room, och skotska Robin Robertson som blandar filmnoir, kommunistskräck, stadsplanering i Los Angeles och psykisk ohälsa till följd av andra världskriget i en prosadiktform.

Finns det några gemensamma nämnare bland böckerna?

Om jag skulle försöka samla böckerna så skulle jag säga att de allihopa handlar om trauman av olika slag. Det är berättare som minns tillbaka på något som har hänt och hur oåterkalleligt deras handlingar är, även hur det ibland är handlingar som de utsatts för. Men jag tänkte också på berättarens plats i samhället. Washington Black, historien om slaven som blir fri, handlar till stor del om hur han ändå inte får vara en del av samhället. Kvinnliga fångar ses inte som människor längre efter att de har fängslats i The Mars Room. I Everything under lever mor och dotter på en båt och har ett eget språk och i Richard Powers The Overstory ställer sig nio miljörättsaktivister på tvärs med hela den amerikanska kapitalismen när de anser att träden är viktigare än människorna.

Vilken tror du vinner?

Det är faktiskt svårt att sia om. Den här juryn förvånade redan under nomineringsfasen . När jag tittade på den långa listan fanns bland annat en thriller av Belinda Bauer med, den första grafiska romanen någonsin och Michael Ondaatjes senaste. Hans bok Den engelska patienten prisades tidigare i år som den bästa Man Booker-vinnaren någonsin, och jag trodde att han var ett säkert kort. Men icke. Nu kan det nästan bli vem som helst. Under de år som jag läst tid de nominerade har det aldrig varit en lyrikbok nominerad, så vem vet om det är Robin Robertsons år i år.

Men ser man till vissa vadslagningssidor så är det Daisy Johnson som har oddsen på sin sida. Hon har också sålt bäst av de sex nominerade. Det är en vackert skriven historia som är lätt experimentell men ändå enkel att ta till sig. Men Richard Powers är ett mastodontverk som känns som faktaspäckad, men spännande, så den kan också ligga bra till.

Vilken hoppas du på?

Jag tror inte att den vinner, men jag hade störst behållning av Anna Burns Milkman. Historien om en artonårig kvinna som ofrivilligt uppvaktas av betydligt äldre paramilitär, en katolsk republikan, i 70-talets Belfast är både komisk och skrämmande. Den påminner på något sätt om Joseph Hellers Moment-22, där den hemska situationen skapar ett slags förvriden logik som till slut blir komisk. Milkman är bara en väldig massa av text utan radbrytningar och knappt någon styckesindelning där varje situation måste förklaras, men det var verkligen en rolig läsning.

Men det som känns roligt denna gång är att allihop känns som värdiga vinnare. Det känns kanske tråkigt att säga att spela det säkert på det viset, men alla känns på sitt vis värdig den saftiga prissumman på 50 000 pund.