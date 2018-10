Kanye West gör ett andra presidentbesök – nu i Uganda

– Är det fotbollsskor, frågar Ugandas president Yoweri Museveni när han får ett par gymnastikskor av Kanye West i present.

– Ahum, nä, de ska du ha på gymmet, men vi gör fotbollsskor också, svarar Kanye West - varpå presidenten imponeras över att den amerikanska rapparen har ett eget skoföretag.

Det hela äger rum inför TV-kameror i presidentens residens och ser lite stelt ut, och mötet slutar med att Kanye West och hans fru, Tv-kändisen Kim Kardashian, skriver sina autografer på skorna och president Museveni ger de båda superstjärnorna varsitt Ugandiskt namn. Innan de lämnar mötet kramar Kanye West om president Museveni.

Kanye West är i Uganda på semester och för att spela in musik till sitt nästa album, och att han valt att under vänskapliga former träffa landets president har fått många att höja på ögonbrynen. Museveni har styrt Uganda sen 80-talet och anklagas för att hålla sig kvar vid makten med demokratividriga metoder. Inte minst hade många unga ugandier hoppats att Kanye West istället skulle visa stöd för Bobi Wine – den populära ugandiska musikern och oppositionspolitikern som senaste månaderna fått betala ett högt pris för sin högljudda kritik av just president Museveni. Bobi Wine har gripits och misshandlats svårt och hans anhängare har tystats, fängslats och mördats.

Mycket tyder på att president Museveni ser kraften i den unga rörelsen bakom Bobi Wine som ett hot. En konsert i huvudstaden Kampala nu i veckan ser just nu ut att få ställas in efter att polisen vägrat att ge tillstånd.