Underfundigt och klurigt när Rosemarie Trockel tar plats på Moderna Museet i Malmö

Titel: Det lika olika

Konstnär: Rosemarie Trockel

Plats: Moderna Museet, Malmö

Pågår: fram till den 3 mars 2019

Curator: Iris Müller-Westermann

Det finns de konstnärer som har ett tydligt anslag. Känslomässigt eller visuellt eller även idémässigt. Och så finns det dem vars konstnärskap är mer som en lök. Lager på lager av nyanser och infall att skala av och upptäcka. Men någon riktig kärna – den är svår att hitta. Det är själva lagren som skapar meningen.

Det är lätt att lite för snabbt halka igenom den här utställningen. Men då går mycket av Rosemarie Trockels klurighet om intet.

En sådan konstnär är Rosemarie Trockel. Möjligtvis kan en röd linje vara noggrannheten och även den underfundiga humorn som puttrar under ytan och som ofta tar plats i verkens titlar.



Utställningen på Moderna Museet i Malmö har därför ingen tydlig tidslinje. Där finns maffiga verk som "After the Hunt" – "Efter jakten". En enorm monokrom mossgrön stickning uppsatt i en spännram. Där finns spisplattorna som balanserar mellan readymade och skulptur, men där själva plattorna halkat ur sin vanliga, geometriskt balanserade placering.

Där finns keramik, teckningar, maskinstickade geometriska motiv, några filmer, och en del affischer placerade i stora kluster. Och mitt i rummet en jättelång vit soffa gjuten i det hårda materialet acrystal och över den hänger en svart målning på genomskinlig plast och en ullig filt. Replace me – Ersätt mig, heter verket.



Gå istället nära och titta på detaljerna. I ett fotomontage med titeln Ateljéflytt sitter Leonardo da Vincis Mona-Lisa bakom ratten inne i en limousin. Och Mona-Lisa skymtar förbi i fler verk. I Rosemarie Trockels rebusliknande bildspråk går många av referenserna tillbaka till hennes eget liv och konst men också till samhället och konsthistorien.



Alla som ser utställningen kommer att missa många detaljer. Det kan man ju tycka är en svaghet. Men kompromisslösheten gör också att jag känner stor respekt. Inne i en plexiglaskub har Rosemarie Trockel samlat kvadratiskt tillklippta trikåbitar. Egentligen är det bitar av gamla verk som var riktigt heta på konstmarknaden.

Så medan galleristen antagligen grät över kapitalförstöringen så klippte Rosemarie Trockel hundratusentals euro i bitar. Och gjorde ett nytt verk. Som ett enda samlat minne över en period i konstnärskarriären. Och över minnet vaktar en majestätisk krabba.



Respekt säger jag bara.