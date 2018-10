SR förlänger med Daniel Harding

Som konstnärlig ledare kommer Daniel Harding att få ett avgörande inflytande på orkesterns verksamhet och repertoarval, men för honom är den titeln bara en teknikalitet.

- Det är bara en liten symbol för i vilken riktning vi ska gå, säger Harding som redan har ett stort inflytande på orkesterns konstnärliga riktning i egenskap av dess chefsdirigent sedan drygt tio år - "men nu får du sista ordet", påpekar jag och han svarar att han tror att det är viktigt för musikerna.

Daniel Harding är redan nu på väg att ha varit radiosymfonikernas mest långvarige chefsdirigent i deras drygt 50-åriga historia, och att han nu också blir orkesterns förste konstnärlige ledare genom tiderna ser han bara som en fortsättning på det som han och orkestern redan gör, alltså skapar musik för publiken i Berwaldhallen i Stockholm och i P2.

Musikerna vill bli en musikalisk kameleont

Jag frågar vilken hans vision för orkestern är och han svarar att visionen ligger hos musikerna som vill ha utmaningar.

- Musikerna i den här orkestern vill utveckla sina färdigheter i att bli en musikalisk kameleont, säger Harding.

Sveriges Radios symfoniorkester är inte vilken orkester som helst. Det är också en orkester i den svenska allmänhetens tjänst, och på frågan hur han vill använda orkestern som sådan svarar han "att skapa musik ÄR public service" och att "public service betyder att de inte behöver spela musik av kommersiella skäl utan för att de tycker att en viss musik är viktig".

Jag frågar vilket ansvar han tycker att SRSO har för att spela musik skriven av svenska tonsättare.

- Jag har inget svar, säger han men säger senare att det är en farlig väg att slå i på, i rådande europeiskt samhällsklimat, att spela musik utifrån någons härkomst.

- And I think in Sweden today you have had quite a good example of where that could lead, säger han sist i inslagen ovan.