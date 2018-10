Metoo-uppropet skakar om Bollywood och Indien

Vad är det som har hänt?

Det hela började med att den före detta skådespelaren och modellen Tanushree Dutta för några veckor sedan kom ut med sin metoo-berättelsen. Den handlar om hur en mycket känd skådespelare enligt henne ska ha betett sig närgånget på ett omotiverat sätt under inspelningen av den romantiska komedi "Ok horn please".

I indiska filmer så förekommer det ju oftast musik och dans ibland på de mest konstiga ställen kan tyckas. Och det finns ett särskilt nummer som kallas "item song" som i sig inte har något med handlingen att göra och som oftast innehåller en mycket avklädd kvinna som ska dansa tillsamman med män. Det är liksom filmernas erotiska akt. Det är inte filmens kvinnliga huvudrollsinnehavare utan en annan kvinna som gör detta. De är oftast rätt osmakliga om man ser de ur ett svenskt jämställdhetsperspektiv och det har funnits en diskussion om deras vara eller inte vara eftersom funktionen är att göra kvinnor till ögongodis. De här numren innehåller också ofta referenser till alkohol.

Tanushree Dutta var kontrakterad för att göra ett sådant nummer. Och då så ska den manliga huvudrollsinnehavaren helt enkelt ha krävt att få ändra dansstegen så att de blev väldigt närgångna och det vägrade hon. Hon lämnade inspelningen.

Vad hände då?

Det som hände var att hon klagade hos regissören och hon vände sig till en branschorganisation för stöd men det fick hon inte. Istället attackerades hon av en arg mobb som hade sönder hennes bil medan hon satt i den. Hon stämplades också som oprofessionell och uppdragen tog slut.

Allt det här utspelade sig för tio år sedan och nu så tog hon helt enkelt upp tråden och gick ut med detta igen. Det har den här gången fått gehör på ett helt annat sätt. Tanushree Dutta tog så illa vid sig vid bristen på stöd och det ifrågasättande hon fick ta emot då för tio år sedan. Hon lämnade faktiskt Indien och bosatte sig i USA. Nu så har den utpekade skådespelaren krävt att hon ska be om ursäkt annars vidtar han juridiska åtgärder. Och ett hindunationalistiskt parti som står den här skådespelaren nära, som också känd för sitt arbete med välgörenhet, har polisanmält Tanushree Dutta.

Sedan ska det sägas att ifjol höstas när #metoo var som mest intensivt här hemma så fanns det en diskussion i Indien. Det var några kvinnor i Bollywood som lyfte frågan men de fick inget gehör. Istället tog frågan fart inom den akademiska världen. Det cirkulerades listor med män som anklagades för sexuella övergrepp och trakasserier.

Och i Indien så har frågan om sextrakasserier varit väldigt stark överlag i ganska många år nu. Det beror på flera saker bland annat lagstiftning men kanske allra mest på den mycket uppmärksammade gängvåldtäkten som ägde rum i Delhi december 2012. Kvinnan dog av sina skador och det blev upptakten till en storm av reaktioner som ledde till förändrade lagar och en diskussion i hela samhället kring synen på kvinnan som ett objekt i Indien.

Det började alltså i Bollywood men har det spritt sig till andra delar?

Ja, det har det; utöver att ett antal regissörer, skådespelare, musiker och branschfolk inom underhållningsbranschen som nu pekas ut både för rena övergrepp och trakasserier i olika former. Och fler och fler kvinnor "outar" nu sina metoo-historier.

Och utöver Bollywood-folket så anklagas nu författare och folk inom media och även minister i indiska regeringen som faktiskt avgick igår. Detta är det största fallet hittills i Indiens metoo.

Det handlar om M.J. Akbar, som är ett slags underminister till utrikesministern. Han arbetade tidigare inom media och var då en av landets mest framstående redaktörer och har också skrivit flera böcker. Nu anklagas han av 20 kvinnor för sexuella trakasserier. Han har förnekat allt och kallar det för falska anklagelser men i veckan avgick och han har stämt den kvinna som var först med att gå ut med sin historia för förtal. Han ska ha anlitat ett 90-tal jurister medan den kvinnan har en. Och det har talats om staten versus henne eftersom han har tillgång till helt andra resurser. Men vi får väl se hur det där utvecklas. I sitt försök att freda sig så gjorde MJ Akbar uttalande om att det här har en politisk dimension och att det ska vara ett sätt att försöka svärta ner honom och partiet inför nästa års parlamentsval.

Vilka har konsekvenserna blivit?

De utpekade männen har fått lämna uppdrag. Men annars har pågående filminspelningar hamnat i turbulens när de utpekade männen fått lämna. Och de stora namnen på de här filmerna har också krävt att de anklagade männen ska lämna sina uppdrag tills att det hela har retts ut så att säga.

Och både män och kvinnor går ut och stöttar de här kvinnorna som nu träder fram på ett sätt man inte sett förut i Bollywood. De ber om ursäkt för att man inte satt stopp för beteende av gränslöshet. Det är en av världens största filmindustrier men nepotismen är utbredd och tidigare anklagelser har alltid möts av tystnad. Sedan blir det ju invecklat. En av de filmstjärnor tillika musikartister som varit ute på kvinnornas sida; hans släkting anklagas nu och då hamnar han själv på de anklagades bänk utifrån ett resonemang att familjen inte satt stopp för det som nu påstås. Vi har en kvinnlig skådespelare och regissör som är känd för att ta ställning i både jämställdhets- och andra politiska frågor vars pappa, en konstnär, nu anklagas. Och jag så att hon står fast vid sitt stöd till metoo rörelsen i ett uttalande.

Såg att en talentscout fått sluta t ex. Journalister som anklagas har också stigit åt sidan.

Kvinnor som blivit utsatta ifrågasätter också nu offentligt sina kollegor som varit närvarande vid de här tillfällena som trakasserierna ägt rum.

Sedan är det fortfarande så att det absoluta toppskiktet håller tyst; vägrar svara när de ställs frågor på presskonferenser och annat. Men pressen är på dem och det är också ett hårt tryck på sociala medier.

Hur talar man om detta i Indien?

Locket är av och män och kvinnor verkar nu mobilisera för att stå upp mot sexuella trakasserier på arbetsplatser som det här ju främst handlar om. Ingen ska känna sig utsatt på sitt arbete, det är ett uttalande som återkommer. Det talas om vikten att tro på henne, alltså alla kvinnors berättelser om det de varit med om och hur svårt det är för kvinnor att komma fram med sina berättelser eftersom det ofta kostar på i form av offentligt skärskådande och så vidare.

Samtidigt talar en del om, och det här tycker jag är intressant, om vikten att ingen nu kommer med falska anklagelser. Och när kända framstående personer säger så kan jag inte annat än tolka det som en ligga lågt-uppmaning till kvinnor för forskning visar ju på hur otroligt svårt det är att våga berätta om de här sakerna.

Sexismen inom underhållningsindustrin är välkänd och det har också funnits en åsikt om att de som arbetar där är lättfotade som gärna har sex med vem som så att säga; det är en åsikt bland de mer konservativa elementen i samhället.