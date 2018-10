Jazzdrottning och hedersgäst på Umeå Jazzfestival

Umeå Jazzfestival firar sitt 50-årsjubileum med bland andra Angélique Kidjo, Bo Sundström och Dhafer Youssef.

Varje år lyfter festivalen också fram en särskild hedersgäst och i år är det pianisten Birgit Lindberg som umgåtts och spelat med några av jazzhistoriens absoluta toppnamn.

– Jag turnerade jämsides med Quincy Jones och jag trodde jag skulle dö av skam. Så jag ramlade ihop på golvet, men då var dem för jädrans gulliga. De plockade upp mig där och började prata med mig och berömde mig så otroligt mycket, säger Birgit Lindberg som skrattar när hon minns tillbaka.

Hon hade en mäktig jazzkarriär på gång, Birgit Lindberg. Hon spelade på Nalen med musiker som Arne Domnerus, Lill-Babs, Monica Nielsen och vann priser för sina flinka fingrar.

Men som 24-åring valde hon att lämna Stockholms jazzvärld för att flytta till kärleken i Lycksele i Västerbottens inland.

Årets hedersgäst på Umeå Jazzfestival skivdebuterade först när hon passerat 50 års ålder. Det har kallats för jazzhistoriens längsta timeout, men det där är en sanning med modifikation.

Musiken har alltid spelat en stor roll i Birgit Lindbergs liv, även om hon mer kom att arbeta med den i norra Sverige.

– Martin Ljung var upp och försökte få tillbaka mig till Stockholm. Alla gjorde sitt bästa, men jag hade bestämt mig för ett familjeliv, säger Birgit Lindberg och fortsätter:

– Jag blev musiklärare på högstadiet där. Nu skulle jag nästan kunna svära: fan vad roligt jag hade där! Jag fick ju liksom ungarna med mig.

Någon som har erfarenhet av det är en musiker som dyker upp i ett flertal konstellationer under årets jazzfestival i Umeå. Saxofonisten Per "Ruskträsk" Johansson spelar bland annat i bandet Oddjobb som under festivalen har Sverigepremiär för sin nya samling med jazziga barnlåtar, Jazoo 2.

Som högstadieungdom i Lycksele hade han Birgit Lindberg som musiklärare och han minns hur hennes musikaliska förmåga smittade av sig.

– Jag är väldigt stolt över mitt Lycksele och vad de gjort för musiken där och det är tack vare några eldsjälar. Om det då är en eldsjäl som är så fantastiskt bra på att spela blir det ju inte sämre. Hon är verkligen en bidragande orsak till varför jag håller på med det jag gör idag, säger Per "Ruskträsk" Johansson.

P2-dokumentären "Jazzladyn som försvann" om Birgit Lindberg finns att lyssna på i Sveriges Radios app och här.