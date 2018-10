Långfilmen "En komikers uppväxt" har barnperspektivet i centrum

För regin av "En komikers uppväxt" står den Guldbaggebelönade regissören Rojda Sekersöz, som fick mycket uppmärksamhet för sin senaste film "Dröm vidare". I arbetet med "En komikers uppväxt" har hon fokuserat på att ta barnperspektivet på allvar.

– Det som har varit viktigt för mig är att ta barnens känslor på allvar. Också just det här att jobba med vad man minns och hur man minns det. Det har varit väldigt kul att arbeta med det här att man håller på med sin barndom hela tiden. Men också att det är nästan aldrig för sent för försoning, säger Rojda Seckersöz.

Det är Jonas Gardell som har skrivit långfilmsmanuset och efter att Rojda Seckersöz hade fått frågan om att ta sig an berättelsen om komikern Juha, som ser tillbaka på sin barndom i 70-talets villaförort Sävbyholm, hade hon ett möte med Jonas Gardell. Efter det rådde ingen tvekan om att tacka ja, berättar hon. Och just det är just det här med barnperspektivet, är det som hon menar präglar "En komikers uppväxt".

– Under hela berättelsen så lever ju de vuxna och barnen i parallella verkligheter, som det ofta är faktiskt. Alltså vi har försökt ta tillvara på minnet av de vuxna. För någon är det kanske en doft, eller hon hade alltid rött läppstift eller hon var alltid full, alltså att man förstorar upp vissa saker. I det här fallet att pappa gick alltid med pungen halvt hängande utanför. Så ja, vi använder oss av karikatyrer. Eller stereotyper, säger Rojda Seckersöz.

Komikern och skådespelaren Klara Zimmergren gör rollen som Juhas skolfröken.



– En lärarinna, som det i mångt och mycket var på 70-talet, där man inte byggde relationer med eleverna som lärare. På något sätt så var det ju så att man mindes sin lärare som någon som hade en konstig kofta eller en konstig näsa eller luktade kaffe. De var som karaktärer. Och här är det lite så också, utifrån barnens ögon, som lärarna skildras. Men den här läraren är dessutom lite halvt alkoholiserad och går mycket till kartrummet och ur sin plunta. Och är rätt så avstängd och kylig, säger Klara Zimmergren.

I rollen som den unga Juha ser vi 13-åriga Loke Hellberg. För honom har filmandet enbart varit roligt. Även om det också innebär vissa utmaningar.

– Det är svårt att gå i träskor. Och jag har väldigt många scener där jag ska vara väldigt clownig och där jag ska vara pajas och så där, vilket jag tycker är ganska svårt.

Är det någon skillnad på att vara barn i den här tiden som filmen utspelar sig och idag?

– Klädstilen till att börja med. Och hur man pratar med varandra. Det känns som att man var mycket mer elaka mot varandra förr i tiden. Sen det känns som att lärarna var lite mer så här, brydde sig inte lika mycket om barnen som de gör nu.

Långfilmsversionen av "En komikers uppväxt" har biopremiär hösten 2019.