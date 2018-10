Så bra är hajpade tv-serien "Bodyguard"

Handlingen kretsar kring krigsveteranen David Budd som blir livvakt åt den brittiska inrikesministern.

Kulturredaktionens Ylva Nilsson har sett de tre första avsnitten av "Bodyguard" och säger så här om vad som är dragningskraften.

– Förutom att det är otroligt snyggt och välgjort så är det fruktansvärt spännande skulle jag säga. Det här är en riktig nagelbitare till konspirationsthriller - jag satt ju i kontorslandskapet här på jobbet och fick bita mig i tungan för att inte skrika högt i de inledande scenerna.

Det hela rivstartar med att Afganistanveteranen David Budd, spelad av skotten Richard Madden känd från Game of thrones, kastas rätt in i ett terrordrama på ett pendeltåg i London som han sitter på tillsammans med sina barn. Det är ett högt nervkittlande tempo från början till slut i den här serien om denna krigsmärkte David Budd som blir livvakt åt en stenhård hök och krigshetsare till inrikesminister, Julia Montague mycket elegant spelad av Keeley Hawes, och säkert handplockad av av seriens otroligt hypade upphovsman Jed Mercurio som även ligger bakom hyllade polisserien "Line of duty" där Keely Hawes också medverkade.



Terror och konspirationer i politisk miljö har vi ju sett förr, hur skiljer sig den här serien från andra i samma genre?

– Det är svårt att inte engagera sig i denna till synes iskalla minister och hennes otroligt trasiga och behärskade livvakt, jag tror det är de här karaktärerna och deras utveckling. Jag blev faktiskt lite tillbakakastad till de första säsongerna av "Homeland" - när det var som bäst - och den här högoktaniga spänningen till en fond av politiskt rävspel, krigshets och terrorism.

Jed Mercurio är ju också en mästare i konsten att göra nervkittlande underhållning med en social och politisk udd, att avslöja rötägg inom olika institutioner och verkligen ha en samhällskritisk fot i samtiden. "Line of duty-fans" lär inte bli besvikna.